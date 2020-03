Jailbreak – czy w 2020 roku wciąż warto?

Jailbreak zawsze pozostawał trochę w tyle za Applem. Zazwyczaj użytkownicy korzystali z możliwości jaibreakowania poprzednich wersji iOS, nie tej obecnej. W tym momencie urządzenia z iOS 13 mogą być brany pod uwagę. Lista obsługiwanych urządzeń obejmuje iPhone 5s, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 i 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus i iPhone X, a także większość iPadów. Na liście znajdują się również Apple TV HD (ATV4) i Apple TV 4K. Problemem z jailbrakowaniem nie powinni mieć użytkownicy, których urządzenia funkcjonują na systemach iOS 12.4 aż do obecnej wersji iOS 13.

Czy Jailbreak może zepsuć urządzenie Apple?

Niektórzy boją się grzebać chociażby w ustawieniach telefonu, nie chcąc czegoś popsuć. A co dopiero mówić tu o wchodzeniu dalej niż pozwolił na to producent! To wszystko nie jest jednak takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób błędnie interpretuje to, co dzieje się z ich telefonem, zrzucając całą winę na Jailbreak, gdy w rzeczywistości problemy są dużo bardziej prozaiczne. Popsuty ekran nie musi mieć przecież związku z tymi działaniami. Wielu fanów zdejmowania blokad uważa, że najgorsze, co może się w ich trakcie zdarzyć, to brak odpowiedzi od urządzenia. Najprostszą metodą na poradzenie sobie z tym problemem jest po prostu twardy reset. Przywracanie iTunes potrafi naprawić nawet mocno uszkodzone pliki. Możemy się oczywiście narazić pobierając niebezpieczne aplikacje czy niezgodne z urządzeniem łatki. Spora część Jailbreaków zawiera w sobie tryb awaryjny. Wyłączają one wszystkie poprawki wprowadzone przez użytkownika, jeśli dojdzie do jakichś niezgodności. Pozwala to na dużo prostsze i bezpieczne usunięcie ich. W najgorszych i ostatecznych sytuacjach zawsze można po prostu przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego. To powinno rozwiązać wszelkie problemy. Wystarczy jednak trochę zdrowego rozsądku. Śmiało na wielu forach można śledzić interesujące nas frazy. Szybko okaże się, że „Jailbreak ipad” czy „Jailbreak Apple TV” okażą się dla nas proste, jasne i wygodne.

Czy Jailbreak anuluje wam gwarancję?

Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste pytanie. Załóżmy, że mamy już iPhone’a, na którym wykonaliśmy jailbreak. W pewnym momencie z urządzeniem się coś dzieje, nie musi być to nawet związane ze zdejmowaniem blokad. Najprościej byłoby pójść wtedy do salonu Apple w celu uzyskania pomocy, prawda? Może to być jednak ryzykowne. O ile robienie, co nam się żywnie podoba z własnym telefonem nie jest problemem, niemiło może się zrobić, gdy pracownik Appla coś zauważy. Ma on bowiem prawo odmówić udzielenia nam wsparcia, jeśli zauważy coś, co wzbudzi jego podejrzenia. Jak możemy przeczytać na stronie supportu Apple: