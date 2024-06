Jądro Ziemi zwalnia. I to nie jest dla nas dobra wiadomość

Badania w Nature potwierdzają, że jądro Ziemi (głównie masa złożona z żelaza i niklu) zaczęło zwalniać w stosunku do powierzchni planety. Informacje te oparto na analizie sejsmogramów, w kontekście trzęsień ziemi: jądro obraca się teraz wolniej niż skorupa ziemska, co jest ciekawą zmianą w porównaniu do wcześniejszych dekad.