Cztery nowe modele słuchawek Jabra. Każde dla kogoś innego

Cztery nowe modele słuchawek Jabra Elite

Pierwszy z nich to Jabra Elite 7 pro z nową technologią Jabra MultiSensor Voice oferującą podobno najlepszą w tej klasie jakość połączeń. Łączy ona w sobie czujniki czujnik przewodnictwa kostnego, cztery mikrofony oraz algorytmy zapewniające krystaliczną czystość rozmów. Nowoczesny czujnik głosu (VPU) w obu słuchawkach, algorytmy cały czas analizujące rożne rodzaje hałasu rejestrowanego przez wbudowane mikrofony. Technologia przewodnictwa kostnego natomiast wykorzystuje wibracje kości szczęki, a algorytm łączy je z mikrofonami ulepszając jakość rozmów. Do tego dochodzi system ANC, czyli aktywna redukcja szumów oraz spersonalizowane profile audio używające technologii Jabra MySound i HearThrough, czyli różne tryby przepuszczania dźwięków do uszu. Jabra Elite 7 Pro są o 16 % mniejsze od Jabra Elite 75t. Sprzęt ma wytrzymać 9 godzin z ANC i 35 godzin z wykorzystaniem etui ładującego. 1,2 godziny działania po 5 minutach ładowania oraz współpraca z Alexą, Siri i Asystentem Google.

Wspomniano również o technologii Jabra ShakeGrip skierowanej do osób prowadzących aktywny tryb życia. To specjalne skrzydełka jeszcze lepiej dopasowujące słuchawki do ucha oraz oferujące dodatkową osłonę przed wiatrem. To rozwiązanie znajdziemy w Jabra Elite 7 Active, które również otrzymały wsparcie technologią MultiSensor Voice.

Jabra Elite 3 to z kolei mocne basy i czysty dźwięk na niższym poziomie cenowym. Słuchawki wykorzystują 6-milimetrowe przetworniki oraz 4 mikrofony, obsługują aptX HD, a bateria wystarcza na 7 godzin działania (28 godzin z etui).

Jabra Elite 2 to natomiast najniższy poziom cenowy. Małe, 6-milimetrowe przetworniki z niezłymi basami oraz wsparcie aptX HD. 2 mikrofony, 7 godzin pracy na baterii i 21 godzin wraz z etui za niewielkie pieniądze.

Słuchawki Elite 2 i Elite 3 będą dostępne od 1 września, a Elite 7 Pro i Elite 7 Active od 1 października. Wszystkie produkty będą dostępne w wybranych sieciach handlowych w sugerowanej cenie detalicznej:

Elite 7 Pro: 799 PLN

Elite 7 Active: 699 PLN

Elite 3: 319 PLN

Elite 2: 249 PLN

źródło: informacja prasowa