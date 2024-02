Koniec z bolesnymi i inwazyjnymi badaniami. Wkrótce wszystko załatwi… badanie śliny

Czym jest IQ Biozoom?

Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest IQ Biozoom — bo z pewnością są osoby, które nie są jeszcze zaznajomione z firmą. Jak donosiłem w październiku zeszłego roku, fundusz venture capital VC Link zainwestował spółkę IQ Biozoom, polską firmę opracowującą technologię do nieinwazyjnego monitorowania poziomu substancji biochemicznych w organizmie. Według oficjalnych informacji, technologia IQ Biozoom umożliwia badanie poziomu biomarkerów z laboratoryjną dokładnością na podstawie analizy śliny, co sprawia, że jest to metoda całkowicie nieinwazyjna i bezbolesna.

W 2021 roku IQ Biozoom rozpoczęło prace nad rozwojem innowacyjnej technologii, która służy do nieinwazyjnego monitorowania poziomu glukozy oraz innych biomarkerów, takich jak mleczany, cholesterol, hormony lub białka CRP w organizmie. W oparciu o technologię IQ Biozoom powstaje urządzenie, którego sercem jest biosensor, wytwarzany z użyciem druku strumieniowego, bazujący na autorskiej konstrukcji zaawansowanych przyrządach półprzewodnikowych, takich jak między innymi tranzystory cienkowarstwowe. Technologia jednak nie jest jeszcze stosowana komercyjnie.

W trzecim kwartale 2023 roku spółka IQ Biozoom pozyskała finansowanie od funduszu VC Link, który wspiera polskie firmy, rozwijające przełomowe technologie o globalnym potencjale. W swoim portfolio fundusz posiada głównie podmioty opracowujące wysoko zaawansowane innowacje dla sektora przemysłowego. Jego specjalnością są technologie dotyczące inżynierii materiałowej.

IQ Biozoom może być rozwiązaniem wszystkich problemów diabetyków

Niewątpliwym atutem technologii IQ Biozoom jest przystępny cenowo proces produkcyjny oraz jej matrycowy charakter. W założeniu — za pomocą jednego urządzenia oraz jednorazowych pasków testowych przeznaczonych poszczególnym biomarkerom — pacjent, lekarz lub ratownik medyczny będzie mógł wykonać pomiar określonych parametrów organizmu. Paski testowe, stosowane do oznaczania poziomu glukozy, po modyfikacji w zaledwie jednym aspekcie technologicznym, mogą służyć do oznaczania poziomu innej substancji biochemicznej, na przykład białka CRP, kortyzolu lub mleczanów.

Idea, jaka stoi za produktem, to jedno urządzenie pomiarowe oraz wiele różnych typów pasków testowych — każdy dla innego typu substancji biochemicznej. Taki kierunek rozwoju sprawia, że bariera wejścia w dodatkowe obszary diagnostyki i możliwość poszerzenia portfolio monitorowanych biomarkerów jest niska. To również wielka szansa dla cukrzyków, bo chociaż technologia idzie do przodu, to stale jedyne możliwości wykonania pomiaru cukru są inwazyjne.

Wielka współpraca IQ Biozoom

Teraz firma ogłasza, że rozpoczęła współpracę z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia) oraz z Narodowym Instytutem Metrologicznym TUBITAK (Turcja). Połączenie sił ma na celu rozwój badań nad biosensorem umożliwiającym pomiar koncentracji kortyzolu w ślinie. Wydział Medyczny Uniwersytetu w Coimbrze (FMUC) jest liderem w prowadzeniu innowacyjnych badań, szczególnie w zakresie biomedycyny, regeneracyjnej medycyny komórkowej i diagnostyki. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, rozwija przełomowe rozwiązania, takie jak zaawansowane metody diagnostyczne i personalizowane terapie, przyczyniające się do znaczącej poprawy efektywności leczenia i jakości życia pacjentów w Europie.

Z kolei TUBITAK UME, będący tureckim Narodowym Instytutem Metrologii, odgrywa kluczową rolę w rozwoju innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie precyzyjnych pomiarów i standardów. Specjalizuje się w zaawansowanych badaniach metrologicznych, oferując wsparcie dla przemysłu, nauki i medycyny poprzez opracowywanie nowych metod pomiarowych. Dzięki specjalistom i nowoczesnym laboratorium, TUBITAK UME przyczynia się do poprawy dokładności diagnostycznej, niezbędnej dla postępu w medycynie personalizowanej, nanotechnologii oraz monitoringu środowiska, stając się czołowym ośrodkiem innowacji i jakości pomiarów na arenie międzynarodowej.

Co wyniknie z tej współpracy?

Jaki jest jednak powód takiej współpracy? To chęć realizacji wspólnych projektów badawczych w obszarze nieinwazyjnej diagnostyki, w szczególności prac nad biosensorem do monitorowania poziomu kortyzolu w ślinie. Kortyzol, hormon steroidowy wyprodukowany w warstwie pasmowatej kory nadnerczy, jest kluczowy w regulacji stężenia glukozy we krwi w sytuacjach stresowych, takich jak wysiłek fizyczny, stres psychiczny oraz głodzenie, gdyż zwiększa zapotrzebowanie organizmu na glukozę. Dodatkowo, wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i wpływa na metabolizm, funkcje nerek oraz reguluje działanie układów: nerwowego, odpornościowego i sercowo-naczyniowego. Ponadto, ma istotny wpływ na emocje, koncentrację, pamięć, sen oraz odczuwanie bólu. Odpowiedni poziom kortyzolu odgrywa zatem kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Kortyzol to istotny biomarker wykorzystywany w diagnozowaniu różnorodnych schorzeń. Badania nad opracowaniem testów domowych do monitorowania poziomu kortyzolu, które nie są inwazyjne, mają potencjał ułatwienia i przyspieszenia procesu diagnozowania wielu problemów zdrowotnych, w tym także tych o charakterze psychicznym, jak na przykład depresja czy nietypowe reakcje fizyczne na przewlekły stres. Inês Rosendo, klinictysta i pracownik naukowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Coimbrze, komentuje:

Perspektywa wspólnego projektu badawczego, opartego na niezwykle ciekawej technologii, znajdującej się dziś w awangardzie współczesnej nauki, bardzo nas zainteresowała. Chętnie zaangażujemy się w kliniczną walidację nowej technologii, zwłaszcza w odniesieniu do tak ważnego dziś obszaru, jakim jest zagadnienie stresu i nieinwazyjny monitoring kortyzolu.

