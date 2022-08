IPS Black zmieni układ sił, poprawia największy mankament tych paneli

IPS Black wchodzi na salony

Pierwszy monitor z matrycą IPS Black zaprezentował kilka miesięcy temu Dell, teraz w jego ślady idzie HP z modelem o oznaczeniu Z32K. W obu przypadkach są to najprawdopodobniej matryce produkowane przez LG Display, które zapowiedziano jeszcze w styczniu. Jak do tej pory IPS Black trafia tylko do dużych monitorów o przekątnych 32 i 27 cali oraz rozdzielczości 4K. Są to panele oferujące nie tylko znacznie lepszy kontrast niż standardowa matryca IPS, ale również jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów i pełne pokrycie przestrzeni barwowej DCI-P3 i sRGB. Nic więc dziwnego, że trafiają póki co do droższych modeli, których ceny oscylują w okolicach 1000 USD.

Czym zatem wyróżnia się matryca IPS Black? To przede wszystkim kontrast statyczny na poziomie 2000:1, na tle matryc VA czy ekranów OLED wydaje się to niewiele, ale najpopularniejsze panele IPS oferują kontrast na poziomie zaledwie 1000:1, więc różnica jest znaczna. IPS ma przy tym dużą zaletę w porównaniu do ekranów VA, czyli wyraźnie lepsze kąty widzenia. Zwiększenie kontrastu sprawia, że panele IPS Black coraz mocniej zbliżają technologię LCD do OLED i z pewnością będą cieszyć się sporym zainteresowaniem wśród wymagających użytkowników. Teraz musimy tylko poczekać aż trafią również do nieco tańszych i mniejszych monitorów.

Wracając natomiast do najnowszej premiery HP, Z32K 4K to monitor o przekątnej 32 cali i proporcjach 16:9 oferujący rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli. Posiada wbudowany hub USB oraz obsługę Thunderbolt 4 Type-C co oznacza, że może ładować np. naszego notebooka z mocą nawet 100 W, a przy tym odbierać od niego obraz w rozdzielczości 4K. Dzięki przepustowości 40 Gbps oraz obecności portu DisplayPort Out, można do niego szeregowo podłączyć jeszcze drugi monitor i korzystać z nich obu tylko za pośrednictwem jednego kabla USB typu C. Ekran oferuje kontrast 2000:1, jasność na poziomie 400 nitów i podstawę pozwalającą na dużą regulację położenia, łącznie z funkcją pivot (obrót ekranu do pozycji pionowej). Nie znamy jeszcze jego dokładnej ceny, ale zapewne przekroczy 1000 USD, a sam monitor ma trafić do sklepów w listopadzie tego roku.