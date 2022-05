Tomografia komputerowa iPoda. Zobaczcie jak sprzęt wygląda od środka!

O odtwarzaczach muzycznych iPod ostatnio zrobiło się wyjątkowo głośno. Kiedy firma ogłosiła koniec produkcji — sieć zalały artykuły (głównie) wspominkowe związane z najpopularniejszym odtwarzaczem MP3 na świecie. Ale urządzenie miało miliony wiernych fanów na całym świecie, to po drodze pojawiło się też wiele materiałów pokrewnych. Jednych bardziej, innych mniej, kreatywnych. Wielu miało nadzieje na to, że gigant z Cupertino zdecyduje się na uPoda nowej generacji, niestety, nic z tego. Na otarcie łez mamy miliony urządzeń na rynku i zdjęcia z... ich tomografii komputerowej.

Tomografia komputerowa iPoda. Z tej perspektywy sprzętu jeszcze nie oglądaliście

Ekipa z Lumafield na pożegnanie z iPodem postanowiła pokazać jego wnętrze z perspektywy, jakiej nikt wcześniej nie ukazał. Wzięli pod lupę trzy iPody. Pierwszą generację odtwarzacza muzycznego, iPoda Classic 6 generacji oraz pierwszego iPoda nano. To że same zdjęcia wyglądają bardzo futurystycznie i efektownie to jedno — ale tym co przede wszystkim zachwyca jest fakt, jak zmieniało się jego wnętrze. I jak efektywnie Tony Fadell i jego współpracownicy wykorzystali każdy milimetr we wnętrzu niewielkich urządzeń. Na potrzeby projektu skanu miesiąca, którym w maju były właśnie iPody, Lumafield skontaktowało się z Fadellem, który rzucił nieco światła na temat. A dlaczego akurat te trzy modele stały się bohaterami najnowszych skanów - wyjaśnia Jon Bruner:

Wybraliśmy te modele iPodów, ponieważ ilustrują one kilka ważnych kamieni milowych. Pierwszy z nich był oczywiście kamieniem milowym w projektowaniu produktu, ale jest to także jedyny model z mechanicznym kółkiem. Na skanie widać łożysko kulkowe, a Tony opowiada, jak trudno było opracować mechaniczne kółko, które nie kołysałoby się na boki podczas użytkowania. iPod Classic 6. generacji był dojrzałą wersją tej linii produktów, z kółkiem półprzewodnikowym, nowocześniejszymi złączami i znacznie mniejszą ilością pustej przestrzeni w środku. Nano Gen 1 wyprzedził iPoda Classic 6. generacji i reprezentuje ogromny postęp w miniaturyzacji.

Na stronie projektu znajdziecie cały wywiad i masę opowieści, które zamknięto w trwającym ponad 20 minut materiale filmowym. Co ważniejsze - są również skany, ale już przy samych opisach produktów nie brakuje zestawu skanów, które perfekcyjnie przedstawiają produkty z każdej możliwej strony.

Imponujący projekt i... z pewnością coś, czego wcześniej nie było. Niezwykły gość który opowiada co nieco o produkcie zaprojektowanym przed laty — i tym, jak zmieniały się technologie w kolejnych wersjach odtwarzaczy Apple. Koniec sprzedaży iPoda to koniec pewnej ery w świecie technologii. Można długo dyskutować na temat tego czy takie odtwarzacze są jeszcze komukolwiek potrzebne czy też nie, ale raczej nikt nie odmówi mu dziedzictwa. No i bycia jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, sprzętem w swojej kategorii.

