Zupełnie nowa aplikacja iPlus. Zmieniło się niemal wszystko, zobacz sam!

iPlus przechodzi sporą metamorfozę. Nowa wersja aplikacji

iPlus to narzędzie do zarządzania kontem abonenckim w sieci Plus, umożliwiające sprawdzanie wyciągów, realizację płatności, weryfikację stanu pakietów oraz aktywowanie nowych usług. Dzięki aktualizacji, użytkownicy zyskują dostęp do większej puli funkcjonalności i ułatwień w zarządzaniu kontem — aplikacja iPlus przeszła sporo zmian, prezentując teraz nowoczesny design, który ułatwia całe korzystanie z niej — poprzednia wersja naprawdę ledwo już pod tym względem dawała radę. Nowy interfejs zapewnia płynną i wygodną nawigację, sprawiając, że korzystanie z iPlus w końcu jest intuicyjne i jakkolwiek przyjemne.

Źródło: Plus

Nowa wersja aplikacji iPlus wprowadza nowe metody logowania i płatności, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki weryfikacji dwuskładnikowej przy pierwszym logowaniu na urządzeniu. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z różnych metod logowania, takich jak odcisk palca czy skan twarzy, jeśli ich urządzenie to obsługuje. iPlus umożliwia także podpięcie karty płatniczej oraz zarządzanie pakietami subskrypcyjnymi. Dzięki funkcji zbiorczej płatności, użytkownicy mogą opłacać rachunki dla kilku kont jedną szybką transakcją.

To nie koniec nowości w iPlus

Aplikacja zapewnia pełną kontrolę i transparentność dzięki dostępowi do historii wpłat, rachunków i doładowań oraz monitorowaniu zużycia usług i pakietów w czasie rzeczywistym. Przejrzysty interfejs umożliwia łatwe znalezienie potrzebnych informacji. Warto wspomnieć również o tym, że iPlus umożliwia czatowanie z obsługą klienta oraz bezpośrednie połączenie telefoniczne z konsultantem.

Plus w swoim ogłoszeniu informuje, że warto zaktualizować iPlus już teraz, aby skorzystać z nowych możliwości, które sprawią, że zarządzanie kontem Plus.pl będzie jeszcze łatwiejsze. Aplikacja jest dostępna w sklepach App Store na urządzeniach z systemem iOS oraz Google Play, jeśli korzystacie z urządzeń z Androidem.

