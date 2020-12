iPhone ma doczekać się zoomu z prawdziwego zdarzenia… dopiero za dwa lata

W ostatnich latach Apple, jak to ma w zwyczaju, trochę poczarowało: w iPhone’ach pojawiło się więcej aparatów, a iPhone 12 Max Pro doczekał się większych sensorów pozwalających robić doskonalsze fotografie. No i, nareszcie, zapisywać je w formacie RAW. Jeżeli wierzyć pojawiającym się ostatnio plotkom, kolejnym krokiem będzie zoom z prawdziwego zdarzenia — choć na ten przyjdzie nam poczekać aż do 2022 roku.

A wszystko to dzięki „zagiętemu” peryskopowemu aparatowi. Te wieści pochodzą z rozmaitych źródeł (jednych bliskich Apple, inne to analitycy rynkowi). Pewnym jednak jest, że pierwsze patenty w tym temacie pojawiły się już kilka dobrych lat temu — bo aż w 2014 roku. Ale podobno prace nad własnymi rozwiązaniami w tym zarkesie były dla Apple dość kłopotliwe, głównie ze względu na wiele patentów izraelskiej firmy Corephotonics (w zeszłym roku przejętej przez Samsung — stąd obecność takich rozwiązań w Samsung Galaxy S20 Ultra). Zagięty aparat peryskopowy miałby zapewnić nowym smartfonom giganta z Cupertino dużo lepszy Zoom. Patrząc na konkurencję — możliwości iPhone’ów wyraźnie na tym polu odstają, no ale właśnie. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy Samsung będzie chętny do sprzedaży swoich podzespołów — to w końcu bardzo mocna karta przetargowa, by użytkownicy skusili się na ich smartfony, a nie te z nadgryzionym jabłkiem.