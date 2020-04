O tym, że iPhone SE 2020 jest w pewnych kwestiach ograniczony, wiedzieliśmy od dawna. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, nie wspiera Haptic Touch przy powiadomieniach. Dziwna sprawa.

3D Touch odeszło jakiś czas temu w zapomnienie i nie pojawiło się w nowszych iPhonach. Haptic Touch miał niby być zastępstwem, jednak nie spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem.

Dla przypomnienia – począwszy od iPhone XR, mocniejsze przytrzymanie ikony nie wywołuje dodatkowej akcji, należy po prostu przytrzymać na niej palec dłużej. Sam często z tego korzystam w iPhone 11, przede wszystkim przy powiadomieniach – kiedy przytrzymam na nim dłużej palec, telefon wyświetla całą zawartość, a w komunikatorach pozwala odpowiedzieć na wiadomość lub dodać szybką reakcję. I też byłem zaskoczony, że nie działa to z poziomu zablokowanego ekranu i centrum powiadomień w testowanym przeze mnie teraz iPhone SE 2020. Długie przytrzymanie zadziała tylko kiedy na ekranie pojawi się nowe powiadomienie. Niby drobiazg, ale jednak dla osób przyzwyczajonych do takich udogodnień w iOS rzecz dość zaskakująca. Początkowo myślałem, że to jakiś błąd oprogramowania, ale informacje z sieci potwierdzają, że jednak celowe działanie Apple. Wielka szkoda. Oczywiście Haptic Touch działa na pulpicie, gdzie na przykład przytrzymując palec dłużej na ikonie aparatu zobaczycie szybkie menu pozwalające na zrobienie selfie, nagranie filmy czy zrobienie portretu bez konieczności uruchamiania konkretnego trybu w aplikacji aparatu.

Pozostaje cień nadziei na to, że jednak firma zdecyduje się na zmianę w którejś z aktualizacji systemu – tak, jak to miało miejsce w podobnym przypadku z iPhone XR. Szansa jest jednak raczej niewielka. Jest to też o tyle dziwne, że przecież iPhone 8, na bazie którego powstał iPhone SE 2020 był w tym temacie o kilka kroków dalej, wspierając 3D Touch, który dawał dużo większe pole manewru.

źródło