Zgubiłeś swój zegarek? iPhone pomoże Ci go znaleźć

iPhone pozwoli na pignięcie Apple Watcha

Jeśli macie Apple Watcha, to zapewne funkcja pingowania iPhone’a niejednokrotnie pozwoliła Wam szybko znaleźć swój telefon. Kiedy wysuniemy menu, przesuwając palcem od dołu do góry tarczy, następnie klikając ikonę smartfona z kreskami po bokach, nasz telefon wyda dźwięk (lub dodatkowo włączy na chwilę lampę błyskową, kiedy przytrzymamy tę ikonę), co pozwoli szybko zlokalizować iPhone’a.

Sporo osób ma również taki sam problem, tylko, że z Apple Watchem. Chociaż mój zegarek spędza czas wyłącznie na ładowarce lub moim nadgarstku, to znam ludzi, którzy zostawiają Apple Watcha w losowych miejscach po powrocie do domu — i wtedy faktycznie pingnięcie smartwatcha z poziomu iPhone’a może okazać się bardzo pomocne.

Z iOS 17 nie zgubisz swojego zegarka

Kalifornijska firma postanowiła wprowadzić właśnie taką opcję w iOS 17. Do Centrum sterowania (podręcznego menu, które pokazuje się, kiedy przesuniemy palec po prawej stronie, od górnej części ekranu w dół) będziemy mogli dodać opcję Ping My Watch. Ikona wygląda identycznie, jak ta na Apple Watchu — z tą różnicą, że zamiast smartfona widzimy zegarek.

Całość działa dokładnie tak samo, jak do tej pory. Oczywiście Ping My Watch zadziała tylko wtedy, kiedy zgubimy zegarek w swoim domu lub po prostu zostawimy go gdzieś blisko siebie — funkcja będzie aktywna do momentu, w którym Apple Watch znajduje się w zasięgu Bluetooth. W innym wypadku będziemy musieli użyć aplikacji Znajdź na iPhonie — lecz w większości przypadków nie będzie to konieczne. Chociaż jest to mała zmiana, to bez dwóch zdań jedna z najbardziej przydatnych nowości w iOS 17.

Źródło: 9to5Mac

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb