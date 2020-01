Trzy rzeczy których zazdroszczę Androidowi. Na iPhone mogę o nich (póki co) pomarzyć

Podział ekranu naprawdę by się przydał

Nie traktuję smartfona jako narzędzia do tworzenia treści, raczej skupiam się tam na ich konsumpcji. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których non-stop przełączam się między dwoma aplikacjami — czy to przepisując czy kolacjonując. Owszem, to nic czego potrzebowałbym na co dzień, ale kiedy już jestem zmuszony do takich kombinacji — wyjątkowo boleśnie odczuwam brak podziału ekranu, który przecież na Androidzie dostępny jest od kilku dobrych lat. U Apple — póki co — wyłącznie na iPadach.