Oto zmiany jakich doczekamy się w iPhone 16. Smartfon na pierwszych grafikach

Do premiery iPhone 16 pozostało jeszcze co najmniej 8-9 miesięcy, ale smartfon już teraz budzi ogrom emocji. Na podstawie dotychczasowych przecieków powstały nowe rendery, które podpowiadają czego możemy się po nim spodziewać.

iPhone 16 na pierwszych obrazkach. Rendery na podstawie dotychczasowych przecieków

Oczywiście od oficjalnych zapowiedzi nowego smartfona od Apple dzieli nas jeszcze co najmniej kilka długich miesięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że plotek na jego temat już nie brakuje, podobnie zresztą jak rzekomych wzorów obudowy prosto z linii produkcyjnej.

Na pierwszy rzut oka tegoroczne iPhone'y niespecjalnie mają się różnić od tego, co znamy ze sklepów. Modele Pro także miałyby oferować tytanowe obudowy, dokładnie tak samo, jak ma to miejsce z modelami 15 Pro oraz 15 Pro Max. Tym jednak co miałoby ulec zmianie, jest rozmiar — panele miałyby być delikatnie większe. iPhone 16 Pro miałby zaoferować ekran o przekątnej 6,3", zaś 16 Pro Max — 6,7". Ponadto na krawędzi z prawej strony miałby się znaleźć nowy klawisz, który odpowiedzialny będzie za nagrywanie wideo / robienie zdjęć.

Na pierwszy rzut oka smartfony można łatwo pomylić z obecnymi na rynku iPhone 15 Pro. Ale jeżeli faktycznie zmieni się wielkość smartfona — na żywo różnice będzie widać gołym okiem. Na tę chwilę można tylko gdybać. Co ciekawe — na tę chwilę wciąż nie ma żadnych przecieków związanych z kolorystyką...