Ogromna wpadka Apple. Najnowsza wersja systemu "rozwaliła" iPhone'y

Ostatnie lata w systemie iOS to już nawet nie jest rozwój i dodawanie kolejnych funkcji, a raczej dbanie o to, by te które wprowadzono dotychczas działały jak należy. Dopieszczanie drobiazgów, by obyło się bez większych problemów, w międzyczasie wstawianie pomniejszych zmian. Czasem bardziej przydatnych, czasem mniej.

Apple testuje właśnie iOS 17.3 — i nie dalej niż wczoraj gigant udostępnił drugą wersję beta systemu. Jeżeli należycie do grona testerów to pozostaje mi jedynie wyrazić nadzieję, że nie zdążyliście jej zainstalować.

Beta iOS 17.3 wprowadza iPhone'y w "boot loop"

Oprogramowanie zostało udostępnione raptem kilka godzin temu, a właściwie kilkanaście / kilkadziesiąt minut później internet zalała fala wpisów informujących o problemach z najnowszą wersją beta systemu iOS 17.3. O co dokładnie chodzi?

Użytkownicy po zainstalowaniu najnowszej wersji beta systemu odkrywali, że ich smartfon stał się... nieużywalnym. Wszystko przez to, że wpadł on w tzw. boot loop — czyli nieustanny reset urządzenia bez załadowania systemu. Wszyscy pechowcy którzy doświadczyli tego problemu mieli właściwie tylko jedną ścieżkę którą mogli obrać w temacie, czyli... reset do ustawień fabrycznych po podpięciu smartfona do komputera.

Apple reaguje, ale to wpadka, do której nigdy nie powinno było dojść

O sprawie w mig zrobiło się głośno, kiedy to kolejne fale użytkowników zaczęły zwracać uwagę na problemy które pojawiły się tuż po zainstalowaniu najnowszej wersji testowej systemu. Apple zareagowało stosunkowo szybko i wstrzymało aktualizację — użytkownicy którzy jeszcze nie kliknęli "aktualizuj" nie mogą tego zrobić. Firma obecnie pracuje nad naprawianiem błędów i powrotem bety systemu w używalnej wersji. Kiedy do tego dojdzie — na tę chwilę jeszcze nie wiadomo.

fot. Kamil Świtalski

Apple coraz częściej zalicza wpadki z oprogramowaniem

Apple przez lata słynęło z perfekcyjnej optymalizacji i tego, że ich urządzenia po prostu działały. Nie ważne czy chodzi o komputery, smartfony, tablety czy iPody — w wielu rzeczach nie miały sobie równych. W ostatnich latach jednak regularnie jesteśmy świadkami wpadek giganta w kwestiach oprogramowania.

Tym razem mowa o wersji beta systemu — jak wiadomo, te rządzą się własnymi prawami i wszyscy użytkownicy którzy je instalują wiedza na co się piszą. Warto jednak mieć na uwadze, że w ostatnim czasie sporo wpadek było także w "pełnych" wersjach oprogramowania. I nie trzeba specjalnie daleko szukać, bo nawet iOS 17 na starcie okazał się wielkim zawodem pod względem przegrzewania się smartfona. Tysiące użytkowników na całym świecie informowało o problemach z iPhone'ami 15 oraz iPhone'ami 15 Pro. Apple jednak nie schowało glowy w piasek, a kilka dni o tym jak o sprawie zrobiło się głośno zaserwowało aktualizację która pozwoliła pozbyć się problemów.