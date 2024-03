Czym zachwyci i czym rozczaruje iPhone 16 Pro - oto co wiemy

Jedną z najbardziej oczywistych zmian są większe rozmiary ekranów - 6,3 cala w iPhone 16 Pro i 6,9 cala w iPhone 16 Pro Max. Podstawowe modele iPhone 16 i 16 Plus mają posiadać takie same ekrany, co poprzednicy. Kolejną różnicą pomiędzy podstawowymi modelami oraz Pro ma być dodatkowy przycisk odpowiedzialny za sterowanie funkcjami aparatu.

Zmiany w samych aparatach także są spodziewane - spekuluje się o nowym obiektywie ultraszerokokątnym o rozdzielczości 48 megapikseli oraz optycznym zoomie 5x dla obu modeli, a nie tylko w Pro Max. Oczywiście nie mogło zabraknąć również unowocześnionego układu, najprawdopodobniej A18 Pro, co zapewne przyniesie wzrost wydajności i szybkości działania smartfonów. Ale kluczowe mają tu być funkcje generatywnej AI, które prawdopodobnie będą oparte na technologii od innej firmy: Google lub Microsoftu.

iPhone 16 - co nowego? Plotki i przecieki

Choć wiele z tych informacji jest jedynie plotkami, to już teraz wzbudzają one wiele emocji. Omawiamy je w najnowszym odcinku podcastu - wraz z Patrykiem Koncewiczem dyskutujemy o tym, co przyniosą nowe modele iPhone 16 (Pro), na co liczymy najbardziej i czego spodziewamy się najmniej.

Miłego słuchania!

