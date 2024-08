Steve Jobs jest legendą branży - i z tym raczej nikt nie będzie dyskutował. Dyskusje na temat tego jakim był prywatnie człowiekiem mogą się toczyć w nieskończoność, ale zasług w świecie elektroniki użytkowej raczej trudno mu będzie odmówić. Choć po dziś dzień czytając relacje na temat tego jak wyglądała praca z nim zastanawiam się, jak osoby z jego otoczenia z nim wytrzymywały.

W żaden sposób nie umniejsza to jego zasługom, a legenda Steve'a Jobsa wciąż jest żywa. Podobnie jak zainteresowanie pamiątkami po współzałożycielu Apple. Kilkukrotnie wspominaliśmy już o tym, jak zawrotne sumy osiągają one na aukcjach internetowych. Ludzie są gotowi zapłacić tysiące, a nierzadko nawet dziesiątki tysięcy, dolarów za przedmioty które podpisał, stworzył lub... po prostu do niego należały.

Wielkie aukcje: "Steve Jobs and the Apple Computer Revolution". Na sprzedaż setki pamiątek po współzałożycielu Apple

Domu aukcyjny RR Auction ruszył z ofertami w ramach "Steve Jobs and the Apple Computer Revolution". Znalazło się tam blisko 300 przedmiotów mniej lub bardziej związanych z Apple, Stevem Jobsem i Stevem Wozniakiem. Od "drobnicy" takiej jak rozmaite polaroidowe zdjęcia, przez podpisany roczny raport Pixara z 1997, keynote z neXTWORLD Expo z 1992 roku na VHS, wczesne wizytówki Steve'a (Woz) Wozniaka, podpisane zdjęcia, na... prawdziwym symbolu i jednej z najbardziej charakternych aukcji w tym rozdaniu. Kurtce Steve'a Jobsa - "Middle Finger to IBM", w której legenda pozowała w 1983 roku przy logo IBM. W opisie aukcji czytamy:

Jak można się spodziewać — to jedna z najbardziej osobistych i... cieszących się największą popularnością ofert. Aukcja potrwa do 22 sierpnia, ale już teraz ktoś jest skłonny zapłacić blisko 28 tys. dolarów za tę kurtkę. Choć przewidywana cena sprzedaży ma przekroczyć 75 tys. dolarów...

Pełną listę ofert znajdziecie pod tym linkiem. Jest w czym wybierać!