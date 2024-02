Ogłoszono najlepsze zabezpieczenia dla komunikatora internetowego. Możesz go mieć, jeśli spełnisz ten warunek

Apple od lat lubi zamykać autorskie pomysły w obrębie swojego ekosystemu. Tak jest z wieloma ich produktami, a jednym z budzących największe kontrowersje od lat pozostaje iMessage. Teraz firma ogłasza jeszcze lepszy zestaw zabezpieczeń, czyniąc swoje narzędzie do wymiany wiadomości jeszcze lepszym. Pewna rzecz jednak nie ulega zmianie ani trochę: jego dostępność.

iMessage otrzyma nowy zestaw zabezpieczeń

iMessage, nazywany ironicznie przez niektórych niebieskim dymkiem, od lat budzi sporo kontrowersji ze względu na ograniczoną dostępność. To produkt który dostępny jest wyłącznie na urządzeniach od Apple. I choć daleko mu do wygody niektórych konkurentów, to jego pełnoprawna integracja z urządzeniami sprawia, że dla wielu jest on narzędziem bliskim ideału.

Quantum Security Cryptography Źródło: Apple

Apple zawsze sporo mówi o prywatności i bezpieczeństwie w obrębie swojego ekosystemu. Teraz zaś ogłasza zupełnie nowy protokół kryptograficzny, który — jak zapewnia firma — ma być "rozbudowanym zabezpieczeniem przed nawet wysoce wyrafinowanymi atakami kwantowymi".

Na blogu poświęconym kwestiom bezpieczeństwa Apple rozpisuje się:

Dziś ogłaszamy najbardziej znaczącą aktualizację zabezpieczeń kryptograficznych w historii iMessage, wprowadzając PQ3, przełomowy post-kwantowy protokół kryptograficzny, który rozwija stan wiedzy na temat bezpiecznego przesyłania wiadomości typu end-to-end. Dzięki szyfrowaniu odpornemu na zagrożenia i rozległej obronie przed nawet wysoce wyrafinowanymi atakami kwantowymi, PQ3 jest pierwszym protokołem przesyłania wiadomości, który osiąga poziom bezpieczeństwa nazywany poziomem 3 - zapewniając zabezpieczenia protokołu, które przewyższają te we wszystkich innych powszechnie stosowanych aplikacjach do przesyłania wiadomości. Zgodnie z naszą wiedzą, PQ3 ma najsilniejsze właściwości bezpieczeństwa spośród wszystkich protokołów przesyłania wiadomości na świecie.

Nowe zabezpieczenia iMessage już za rogiem. Nadejdą wraz z aktualizacją systemu

Zabezpieczenia Post-Quantum mają trafić do iMessage już w przyszłym miesiącu wraz z najnowszymi wersjami systemów. Mowa tu na myśli o iOS 17.4, iPad OS 17.4, macOS 14.4 oraz WatchOS 10.4. Co ciekawe — na starcie wsparcia nowego standardu nie doczekają się gogle Apple Vision Pro.