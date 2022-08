Do premiery iPhone'a 14 pozostał równy tydzień. W przyszłą środę o tej godzinie będziemy już wiedzieli wszystko na temat najnowszej odsłony flagowego smartfona Apple oraz innych sprzętów, które pojawią się w sprzedaży w najbliższych tygodniach. Choć wydawało się, że o telefonach wiemy już niemal wszystko, na kilka dni przed ich premierą, pojawiają się kolejne plotki, które mogą zaskoczyć wielu.

Jak podają różne źródła, iPhone 14 Pro, który ma posiadać zmodyfikowanego notcha w postaci dwóch wycięć w ekranie, będzie skutecznie go maskował - przynajmniej przy włączonym ekranie. Na wyłączonym ekranie będą widoczne dwie "dziurki". Jedna o kształcie pastylki, druga okrągła. Budząc ekran przestrzeń między wycięciami ma być maskowana wyłączonymi pikselami, które mają sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia z jednym podłużnym wcięciem. Co ciekawe, rozwiązanie to ma pozwalać na dodatkowe możliwości. Przestrzeń wokół notcha ma być zmieniana dynamicznie i wykorzystywana np. do powiadomień. Brzmi interesująco, jednak do tej pory nie było wzmianek na ten temat w żadnej z testowych wersji iOS 16.

Po lewej ekran wyłączony, po prawej włączony. Źródło: MacRumors

Plotki pochodzą z chińskich źródeł, o czym informuje MacRumors, więc warto podchodzić do nich z dużą ostrożnością. Z drugiej jednak strony to właśnie z tamtejszych fabryk pochodzą wszystkie ostatnie przecieki pokazujące dostępne kolory oraz to, jak iPhone 14, w wersji podstawowej i Pro, ma wyglądać w rzeczywistości. Jeśli informacje te się potwierdzą i opisywany sposób na zamaskowanie podwójnego wycięcia jest prawdziwy, rodzi się jedno pytanie - dlaczego Apple nie nie połączyło dwóch wycięć od razu, tylko nadrabia to od strony systemowej.

Ostatnie plotki przed premierą. Co ciekawego mówi się o iPhonie 14?

Źródło: Jon Prosser, Ian Zelbo

Na kilka dni przed premierą iPhone'a 14 pojawiają się kolejne plotki wskazujące, że Apple zdecyduje się porzucić model z 128 GB pamięci wewnętrznej na pokładzie - przynajmniej jeśli chodzi o wersję Pro. iPhone 14 Pro i 14 Pro Max startować ma z poziomu 256 GB. Tym razem informacje te pochodzą z firmy analitycznej TrendForce, która, podobnie jak inni analitycy, wskazuje, że w ten sposób firma chce zrekompensować podwyższenie cen, które mają zaczynać się od 1099 dolarów. To tyle, ile obecnie trzeba zapłacić za ten wariant iPhone'a 13 Pro. Pro w wersji 128 GB to wydatek 999 dolarów (5199 zł) za Max trzeba zapłacić 1099 dolarów (5699 zł). Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się w najbliższą środę 7 września.