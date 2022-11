Apple wreszcie sprawi, że Always On Display w iPhone’ach 14 Pro i Pro Max będzie się nadawało do użycia.

Always On Display - długo wyczekiwana funkcja, z której trudno korzystać

Na Always On Display w smartfonach z nadgryzionym jabłkiem na pleckach czekaliśmy kilka dobrych lat - i właściwie aż wstyd chwalić się taką “nowością” w 2022 roku. Niemniej jednak, całość wreszcie jest dostępna (co prawda tylko dla modeli Pro i Pro Max), lecz wykonanie… cóż. Pozostawia wiele do życzenia.

Całość jest zdecydowanie zbyt jasna. Ekran blokady, wraz z tapetą, staje się delikatnie ciemniejszy - i jak jestem wielkim fanem AOD, tak nie potrafię się skupić, kiedy mam tę funkcję włączoną w swojej “czternastce” i smartfon leży z boku. Zwyczajnie cały czas mam wrażenie, że telefon jest odblokowany, co niezwykle mnie rozprasza. To oczywiście wpływa również na baterię.

Apple wreszcie pozwoli na dostosowanie AOD

Nie twierdzę, że będzie to przeszkadzać wszystkim użytkownikom iPhone’a 14 Pro - w końcu każdy ma swoje własne preferencje. I właśnie to był problem, że Apple nie dało żadnej możliwości konfiguracji AOD. Całe szczęście kalifornijska firma poszła po rozum do głowy i w najnowszej becie iOS 16.2 w Ustawieniach pojawiła się możliwość konfiguracji Always On Display.

Wczesna wersja oprogramowania pozwala między innymi na całkowite wygaszenie tapety. Dzięki temu nadal będzie widoczna godzina, data, widżety i powiadomienia, jednak na czarnym tle - czyli tak, jak jest domyślnie w wielu smartfonach z Androidem. Poza tym będziemy mieli również możliwość wyłączenia powiadomień, kiedy telefon nie będzie odblokowany. To sprawi, że całość będzie dużo bardziej przejrzysta i z pewnością wpłynie na czas pracy baterii. Tak niewiele, a jednak tak wiele. Beta jest już dostępna do pobrania, więc możecie sprawdzić nowe wydanie AOD już dziś.

Obrazek wyróżniający: Kamil Świtalski / Antyweb