Kupić czy wynająć iPhone 13 mini? Sprawdzamy i odpowiadamy

Kilka tygodni temu dzieliłem się z Wami zestawieniem kosztów zakupu iPhone 12 (wraz z ubezpieczeniem) w sklepach i u operatorów w porównaniu z kosztami jego wynajmu z ubezpieczeniem. Teraz możemy już sprawdzić jak to wygląda w przypadku najnowszego iPhone 13.

iPhone 13 wyprzedały się na pniu w elektromarketach, nie są dostępna na stronie EURO RTV AGD (Media Expert pojedyncze modele i tylko z dużą pojemnością), brakuje ich również w magazynach x-kom i nie ma też ich na stronie T-Mobile. Pozostaje je zakupić w sklepie Apple, w Orange, w Play lub wynająć na stronach iMad.

W poprzednim zestawieniu sprawdzaliśmy tez ceny wynajmu na stronach Plenti, ale iPhone 13 jeszcze nie są dostępne, poza tym zamieszczone już miesięczne koszty wynajmu nie zachęcają. Sprawdzimy więc ceny iPhone 13 w sklepie Apple, Orange, Play i porównamy z cenami wynajmu na iMad.

Koszt zakupu iPhone 13 mini 128 GB vs koszt wynajmu

Aktualnie iPhone 13 mini 128 GB kosztuje w sklepie 3 599,00 zł. Do tego musimy też doliczyć ubezpieczenie smartfona.

Na iMad smartfon ten wynajmiemy z opłatą na start w wysokości 179,95 zł i za miesięczną opłatą 135,01 zł z ubezpieczeniem lub 115,01 zł bez ubezpieczenia. Tak więc po 24 miesiącach - przyjmijmy, że wymieniamy smartfona co drugą wersję, koszt ten zamknie się nam w kwocie 3 420,19 zł z ubezpieczeniem i 2 940,19 zł bez ubezpieczenia - czyli ponad 650,00 zł taniej niż w sklepie Apple. Doliczając ubezpieczenie, które warto wziąć przy tak drogich sprzętach różnica wyjdzie podobna.

Jednak samo ubezpieczenie to nie wszystko, trzeba doliczyć też koszt usług z dostępem do 5G do tego smartfona. Porównamy więc koszt wynajmu z ubezpieczeniem w iMad wraz z ofertą na kartę 5G w Orange i Play (za 40 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych), z kosztem zakupu u operatorów z abonamentem.

W Orange będzie to abonament za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych), a w Play abonament za 45 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 40 GB transferu danych).

W Orange zapłacimy więc za samego smartfona na start 699,00 zł i do tego 24 raty po 117,99 zł. Razem za sam sprzęt wyjdzie nas to 3 530,76 zł. Doliczymy jeszcze do tego koszt ubezpieczenia Orange Smart Care Premium za 15,99 zł - 383,76 zł.

iMad vs Orange " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 13 mini iMad 179,95 zł 135,01 zł 24 3 420,19 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 380,19 zł iPhone 13 mini Orange 699,00 zł 117,99 zł 24 3 530,76 zł Abonament 0,00 zł 75,99 zł 24 1 823,76 zł Razem 5 354,52 zł Różnica -974,33 zł

Porównując to z kosztem wynajmu zaoszczędzimy prawie tysiąc złotych po dwóch latach, ale pamiętajmy że po tym czasie smartfona tego sprzedamy na Allegro za około 2 tys. zł, więc te tysiąc złotych wyjdziemy na plusie.

Jak to wygląda w przypadku Play? iPhone 12 mini 128 GB na start kosztuje u tego operatora 2 249,00 zł i później w 24 ratach po 60 zł. Pełne ubezpieczenie w Play kosztuje 16 zł, co daje 384,00 zł dodatkowo.

iMad vs Play " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 13 mini iMad 179,95 zł 135,01 zł 24 3 420,19 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 380,19 zł iPhone 13 mini Play 2 249,00 zł 60,00 zł 24 3 689,00 zł Abonament 0,00 zł 61,00 zł 24 1 464,00 zł Razem 5 153,00 zł Różnica -772,81 zł

W tym przypadku różnica jest jeszcze mniejsza, no ale musimy się liczyć ze sporym kosztem na start. Niemniej i tak, bardziej opłaca się kupić tego smartfona w abonamencie Play niż wynająć go na ten sam okres, po którym będziemy musieli smartfona zwrócić.

iMad vs Media Expert " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 13 mini iMad 179,95 zł 135,01 zł 24 3 420,19 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 380,19 zł iPhone 13 mini Media Expert 0,00 zł 498,10 zł 10 4 981,00 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 5 941,00 zł Różnica -1 560,81 zł

Co z elektromarketami, jak już pojawią się z powrotem w sprzedaży iPhone 13? Tu może być dyskusyjna kwestia, ale tylko w przypadku jednoczesnego wykupienia ubezpieczenia. W Media Expert samo ubezpieczenia wyświetlacza na dwa lata kosztuje 10 rat po 138,20 zł, a więc razem 1 380 zł.

iMad vs EURO RTV AGD " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 13 mini iMad 179,95 zł 135,01 zł 24 3 420,19 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 380,19 zł iPhone 13 mini EURO RTV AGD 0,00 zł 534,90 zł 10 5 349,00 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 6 309,00 zł Różnica -1 928,81 zł

Z kolei w EURO RTV AGD - 10 rat po 175 zł, razem 1 750 zł. Tak więc łącznie zapłacimy tu prawie 2 tys. zł więcej niż przy wynajmie, czyli tyle za ile byśmy sprzedali po dwóch latach tego smartfona, więc bardziej opłaca się tu wynajem.