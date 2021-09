W przeddzień premiery iPhone 13, iPhone 12 tanieją na potęgę

Przed minionym weekendem informowałem Was o niebywałej promocji w Orange na zakup iPhone 12 Pro 256 GB 5G, która to nadal obowiązuje. Teraz okazuje się, że i jeden z supermarketów zdecydował się na podobną obniżkę.

Tak znaczące obniżki cen na roczne iPhone nie zdarzały się wcześniej, bo jak wiadomo smartfony Apple to najdłużej „trzymające” ceny urządzenia.

iPhone 12 Pro 256 GB 5G w abonamencie Orange

Nieco inaczej jest w tym roku, jeszcze przed jutrzejszą premierą iPhone 13 możemy kupić w abonamencie Orange (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 105 GB transferu danych oraz HBO GO za 5 zł), iPhone 12 Pro w niezwykle atrakcyjnej cenie.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 23 1 840,00 zł HBO GO 5,00 zł 0,00 zł 24 120,00 zł iPhone 12 Pro 256 GB 5G 195,00 zł 0,00 zł 24 4 680,00 zł Razem 6 640,00 zł

Za samo urządzenie, po podliczeniu miesięcznych rat do zapłaty za iPhone 12 Pro wyjdzie nam 4 680,00 zł, czyli 1 019,00 zł mniej niż w sklepie Apple.

To w porównaniu z kupnem tego smartfona osobno w sklepie Orange i dobraniu do tego oferty bez zobowiązania na kartę za 40 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych oraz usługa Social Pass) nadal korzystna oferta.

Bez abonamentu Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 24 960,00 zł HBO GO 25,00 zł 0,00 zł 24 600,00 zł iPhone 12 Pro 256 GB 5G 279,95 zł 0,00 zł 20 5 599,00 zł Razem 7 159,00 zł Różnica -519,00 zł

Do teraz, bo w ofercie jednego z najpopularniejszych elektromarketów - EURO RTV AGD pojawiła się nowa promocja, wprawdzie z mniejszą obniżką niż w Orange, ale jak dobierzemy do niej którąkolwiek z ofert na kartę z dostępem do 5G u naszych operatorów, będzie o wiele korzystniejsza.

Promocja na iPhone 12 Pro 256 GB 5G EURO RTV AGD

W sklepie tym Apple iPhone 12‌ Pro 256GB do kupienia jest teraz za 4 999,00 zł, czyli 700 zł taniej niż w sklepie Apple. Niestety trzeba tu wyłożyć gotówkę, bo w przypadku rat cena ta rośnie aż do 6 049,00 zł.

iPhone 12 Pro w sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 24 960,00 zł HBO GO 25,00 zł 0,00 zł 24 600,00 zł iPhone 12 Pro 256 GB 5G 0,00 zł 0,00 zł 0 4 999,00 zł Razem 6 559,00 zł

Tak więc w tej promocji, razem z ofertą na kartę i subskrypcją HBO GO zapłacimy 81 zł mniej niż w abonamencie Orange, a bez HBO GO aż 561,00 zł mniej.

Promocja na iPhone 12 mini 5G w EURO RTV AGD

Jeśli chcemy zakupić teraz najtańszego zeszłorocznego iPhone 12 mini, to również możemy skorzystać z niższej ceny w EURO RTV AGD - 3 149,00 zł, czyli 500 zł mniej niż w sklepie Apple.

Promocja na iPhone 12 mini 5G w Media Expert

Z kolei Media Expert obniżył znacząco cenę za iPhone 12 mini 64 GB. W sklepie Apple do kupienia jest on za 3 599,00 zł, a w elektromarkecie za 2 998,80 zł. W odróżnieniu od EURO RTV AGD możemy tu skorzystać z 60 rat 0% po 49,98 zł.

Nie porównamy tutaj cen iPhone 12 mini u operatorów w abonamencie, bo już u żadnego z nich nie znajdziemy tego smartfona w ofercie, niemniej ceny iPhone 12 w elektromarketach są teraz dużo korzystniejsze niż były do tej pory u operatorów.