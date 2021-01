Nowy iPhone ma zaoferować dwa zabezpieczenia biometryczne

iPhone 13 z Touch ID pod ekranem oraz Face ID

Kilka dni temu pojawiły się informacje dotyczące delikatnych zmian w designie nadchodzących iPhone’ów: miałyby mieć większe ramki i mniejsze wcięcie w górnej części ekranu (notch). Ale okazuje się że zmiany w wyglądzie to jeszcze nie wszystko, bo według Joanny Stern do flagowych modeli smartfonów miałby powrócić także czytnik linii papilarnych: w nowoczesnej wersji, zamieszczonej pod ekranem.

Technologia ta ma już swoje lata — inni producenci zdążyli ją wdrożyć, poprawić, no i najwyraźniej w mniemaniu Apple spełnia jakościowe wymagania, dlatego decydują się z niej skorzystać także w swoich produktach. Na konferencji spodziewać się można wiele informacji o emejzingu takich rozwiązań, ale co by nie mówić — w dobie wszędobylskiego noszenia maseczek, odcisk palca wydaje się być znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem, niż skan twarzy (a raczej: wpisywanie kodu po nieudanym skanie). Bardzo intryguje mnie jak szybki i na jakiej powierzchni będzie umieszczony skaner linii papilarnych — niewielki fragment, a może cały ekran? Do premiery jeszcze co najmniej kilka miesięcy, ale technologia pozwalająca zamienić cały przedni panel w skaner byłaby naprawdę ciekawa.