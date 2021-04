Plotki o śmierci iPhone’a 13 Mini mocno przesadzone. Tak ma wyglądać tegoroczny smartfon

iPhone’y zostały pokazane w wersji Product (RED), czyli wersji kolorystycznej ze sprzedaży której część dochodu zostaje przeznaczona na walkę z AIDS, gruźlicą czy malarią. Apple jest jedną z firm, która najbardziej aktywnie wspiera tę inicjatywę, a dlatego czerwona wersja wraca prawie w każdej generacji smartfonów.

Oczywiście, w momencie, w którym jasnym stało się, że iPhone Mini 2021 zostanie stworzony, pojawiły się kolejne przewidywania, że to ten rok ma być „tym ostatnim”. Czy tak będzie? Nie wiadomo. Trzeba jednak pamiętać, że nawet, jeżeli iPhone 12 Mini sprzedaje się gorzej od swoich gorszych kolegów, to wciąż jest to poziom sprzedaży, o którym tacy producenci jak Nokia mogą obecnie pomarzyć. Dlatego nie sądzę, by małe iPhone’y gdzieś się w najbliższym czasie wybierały.