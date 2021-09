Nadchodząca konferencja Apple generuje mnóstwo plotek, pogłosek i domniemywań. Niektórzy dokładnie analizują działania firmy, także znany szerzej Ming-Chi Kuo, któremu udawało się przewidzieć kolejne kroki giganta. Nie inaczej jest tym razem, a jutrzejsze wydarzenie aż prosi się o dodatkowe komentarze.

Nowy iPhone 13 ma podnieść poprzeczkę pod wieloma względami, delikatnie odświeżony będzie jego wygląd, ale do zmian dojdzie także wewnątrz urządzenia. Nie mówi się jednak tylko o procesorze i innych komponentach, lecz także o wbudowanej pamięci, której wartości nie zmieniały się w ostatnim czasie.

Apple zrezygnuje z najmniej pojemnego iPhone'a. Nowy iPhone 13 Pro z 1 TB?

Nadchodzi jednak pewna zmiana, bo Apple miałoby tym razem zrezygnować z 64 GB wersji, a w ofercie dostępne byłyby warianty: 128 GB, 256 GB i 512 GB. To dotyczy jednak modeli iPhone 13 i iPhone 13 mini, bo droższe modele iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max najprawdopodobniej pojawią się także z największą pamięcią do tej pory, czyli 1 TB. Taka pojemność była zarezerwowana do tej pory tylko dla iPadów Pro, ale chyba Apple zdecyduje się na poszerzenie jej także w swoim topowym smartfonie.

AirPods 3, czyli pomost pomiędzy AirPods 2 i AirPods Pro

Nie wiemy, czy o nowych AirPods 3 pojawi się nawet wzmianka podczas konferencji, choć jest to możliwe. Taki scenariusz przewiduje Kuo, który twierdzi, że Apple zapowie ich premierę, lecz to wcale nie będzie oznaczało wycofania z oferty AirPods 2. Obydwa modele mają być jednocześnie dostępne w sprzedaży - czy to ma być zwiastun obniżenia ceny AirPods 2? To także ma być możliwe. Nowy model będzie odznaczał się kształtem podobnym do AirPods Pro, ale słuchawki nie będą posiadać funkcji ANC, czyli aktywnego wyciszania hałasów. W przypadku AirPods Pro nie powinniśmy oczekiwać żadnych nowości aż do 2022 roku.