Przyszłoroczny iPhone bez żadnych portów. Tylko Apple może być tak odważne

iPhone 12 ma być bowiem ostatnim smartfonem Apple, który będzie posiadał złącze Lightning. Gdy wszyscy spodziewali się zwrotu ku bardziej uniwersalnemu USB-C, Apple najwyraźniej będzie w dalszym ciągu grać według własnych zasad. Skąd brak decyzji o skorzystaniu po raz ostatni z portu Lightning? Plan ma zakładać pozbawienie iPhone’a 13 jakichkolwiek złącz, więc wprowadzenie na rynek smartfonu z USB-C na zaledwie rok nie miałoby większego sensu z ich punktu widzenia, mimo że prototypy takich iPhone’ów krążyły po firmie.

Na swoim profilu na Twitterze Fudge (profil wielokrotnie będący źródłem przecieków dotyczących działań Apple) donosi, że iPhone 13 posiadać będzie tylko Smart Connector, który dziś znajdziemy w iPadach Pro, iPadzie Air, a także podstawowym modelu tabletu Apple. Wspomniany Smart Connector służy tylko do synchronizacji i wymiany danych z innymi urządzeniami, więc nie użyjemy go do naładowania akumulatora w telefonie. W przypadku iPadów służy jedynie do Zamiast tego będziemy skazani na ładowanie bezprzewodowe.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Taka przyszłość z pewnością świetnie rysuje się na kartach projektantów, którzy dostrzegają szansę na rozpowszechnienie się ładowarek korzystających ze standardu Qi. Już teraz montowane są one w samochodach czy kawiarniach, a oprócz typowo elektronicznych marek i sklepów, interesują się nimi także inni gracze, jak chociażby IKEA.

Apple dąży do smartfona bez portów i przycisków

Rewelacje na temat iPhone’a bez żadnych złącz nie są nowe. Wyłania się z nich za to obraz zgodny z przewidywaniami i doniesieniami na temat celu projektantów Apple, którzy dążą do przygotowania telefonu nie posiadającego portów i przycisków. Ma to zredukować prawdopodobieństwo awarii mechanicznych, za to Smart Connector będzie służył do podłączania ewentualnych akcesoriów, a także tworzenia kopii zapasowych i przywracania zawartości urządzenia.

To wszystko wygląda dość ciekawie, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę wtopę, jaką zaliczyło Apple przy okazji własnej ładowarki bezprzewodowej AirPower. Wielokrotnie przekładana premiera i ostateczne wycofanie się z wprowadzenia akcesorium na rynek na pewno nie wzbudza zaufania, lecz z drugiej strony, jaka inna firma miałaby jako pierwsza zdecydować się na smartfon nieposiadający żadnych portów? Sprzedaż iPhone’ów, pomimo absencji złącza słuchawkowego, nie poleciała na łeb na szyję, lecz regularnie rosła.

Nie jest to może najwygodniejsze rozwiązanie, ale jako osoba, która zmieniła iPhone 6 na 7 od razu odczułem bardziej trwałą i odporną konstrukcję, a także delikatnie pojemniejszy akumulator. Pozwoliło na to między innymi pozbycie się złącza 3,5 mm jack. Używanie przejściówki wygodne nie jest, ale przekonałem się jeszcze bardziej do słuchawek z Bluetooth i to w głównej mierze na nich polegam.

Na sam koniec i osłodę dodam, że przecieki te mają dotyczyć tylko flagowego, by nie rzec najdroższego modelu iPhone’a 13, który ma najwyraźniej wskazać kierunek rozwoju smartfona Apple na najbliższe lata. Pozostałe nowe wersje trzynastki nie będą tak bezprzewodowe…