iPhone 12 mini w abonamencie prawie 700 zł taniej? To możliwe, tylko trzeba przenieść numer

Udostępniona tydzień temu promocja na T-Mobile dla przenoszących numer kusi, bo operator przejmuje na siebie w jej ramach aż 6 rat za zakup dowolnego urządzenia. Postanowiłem ją sprawdzić właśnie na modelu iPhone 12 mini - to utrudnione zadanie, bo jak wiemy smartfony Apple najdłużej trzymają swoją cenę.

iPhone 12 mini po zeszłorocznej premierze iPhone 13 potaniał tylko o 450 zł i Apple „trzyma” tę cenę 3 149,00 zł do dziś. Po premierze iPhone 14 może jeszcze stanieć, ale na pewno nie o prawie 700 zł.

W swoich tekstach, w których polecam zakup urządzeń w abonamencie u naszych operatorów, staram się trzymać zasady aby różnica pomiędzy ceną sklepową urządzenia a tego w promocji była wyższa niż różnica pomiędzy kwotą abonamentu, w którym dane urządzenie możemy taniej kupić i najtańszą porównywalną ofertą bez zobowiązania.

Na początek wyjaśnienie, iż w tej opcji na T-Mobile promocje się nie łączą, tak więc wybierając przy przeniesieniu numeru do T-Mobile abonament za 65 zł, nie skorzystamy z tańszej o 150 zł opłaty na start. Widać ją na powyższym zrzucie - dostępna jest tylko dla nowych numerów.

W promocji 6 rat gratis, opłata na start jest wyższa, właśnie o te 150 zł i wynosi 319 zł. Niemniej i tak się udało T-Mobile obniżyć cenę tego smartfona do poziomu mieszczącego się w naszym limicie. Włącznie z opłatą na start, koszt urządzenia w 18 ratach po 120 zł zamknie się nam w kwocie 2 479,00 zł. To dokładnie 670 zł taniej niż cena sklepowa Apple za ten model.

Teraz obliczymy koszty usług - abonament za 65 zł miesięcznie przez dwa lata będzie nas kosztował 1 560,00 zł, a dwuletni koszt oferty na kartę 5G w T-Mobile za 39 zł to 936,00 zł. Różnica wynosi więc tutaj 624,00 zł. Co więcej, w abonamencie mamy nielimitowany internet w danych - również w zasięgu 5G, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s. Z kolei w ofercie na kartę mamy wprawdzie nielimitowany internet na odtwarzanie filmów czy seriali, ale na pozostałe aktywności jest limit 40 GB transferu danych w miesiącu.