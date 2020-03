Znamy ceny Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro. Jest też jedna niespodzianka – Mi 10 Lite 5G

O nowych smartfonach Xiaomi już od dłuższego czasu wiedzieliśmy wszystko. Dlatego też dzisiejsza konferencja jest po prostu bardziej „oficjalną” prezentacją najnowszej rodziny telefonów chińskiego producenta. Niemniej, wszyscy oglądający stream na Youtube oczekiwali, że dowiedzą się, w jakich cenach zadebiutują najnowsze flagowce. Póki co bowiem, mogliśmy jedynie spekulować, jak będą prezentowały się ceny tych urządzeń w zależności o tych w Azji.

Ceny Mi 10 w Polsce

Xiaomi zapowiedziało, że pojawi się w naszym kraju już 31 marca. Dlatego też wielu fanów spekulowało na temat tego, ile rodzina Mi będzie kosztować w Polsce. Jak się okazało, nowe modele zadebiutują w cenach 799 Euro (Mi 10) i 999 Euro (Mi 10 Pro). W przełożeniu na złotówki oznacza to 3 619 zł za Mi 10 i 4 525 zł za Mi 10 Pro. Xiaomi poinformuje o większej liczbie szczegółów przez swoje social media.

Jak prezentuje się rodzina Mi 10

O pełnej specyfikacji Mi 10 Pro możemy przeczytać we wpisie Pawła. Jest to z pewnością bardzo udana konstrukcja. Telefon działa na najnowszym, flagowym Snapdragonie 865, wspieranym przez aż do 12 GB RAM LPDDR5 i podsiada od 128 do 512 GB na pliki. Oprócz tego na uznanie zasługuje zestaw obiektywów, dzięki którym Mi 10 został liderem rankingu DxO Mark. Główny aparat w Xiaomi Mi 10 Pro posiada matrycę 108 Mpix oraz światło f/1.69. Kolejne aparaty natomiast 8 Mpix (telefoto) i światło f/2.0, 12 Mpix (telefoto) i światło f/2.0 oraz 20 Mpix (szeroki kąt) ze światłem f/2.2. Smartfon nagrywa wideo w rozdzielczościach 4K oraz 8K, oba tryby mają obsługiwać stabilizacje OIS i EIS. Do kompletu mamy tutaj baterię o pojemności 4500 mAh z superszybkim, 66W ładowaniem.

Tańszy Mi 10 również będzie działał na Snapdragonie 865. Mamy tu także 8 lub 12 GB RAM (LPDDR5). Tutaj jednak cechy wspólne się kończą. Xiaomi daje nam 126 bądź 256 GB miejsca na dane. W tańszym modelu główny aparat ma 108 Mpix z OIS a dodatkowo mamy jeszcze obiektyw szerokokątny (123 stopnie) o rozdzielczości 13 Mpix, sensor macro o rozdzielczości 2 Mpix oraz czujnik głębi ostrości. Tańszy model wyposażony jest w baterię o pojemności 4780 mAh, którą można ładować tak samo szybko przewodowo jak i bezprzewodowo (30 W).

Oba urządzenia mają oczywiście na pokładzie Bluetooth, NFC, WiFi 6 oraz łączność LTE i 5G.

Jest także trzecie urządzenie z 5G

Xiaomi przygotowało małą niespodzianką na międzynarodową konferencję. Oprócz Mi 10 i Mi 10 Pro zaprezentowało też trzecie urządzenie z 5G, którym jest Mi10 Lite 5G. Wyposażone jest w Snapragona 765G, poczwórny moduł aparatu oraz ekran AMOLED w rozmiarze 6,57 cala. Będzie on kosztował 349 euro (1 580 zł) a jego sprzedaż rozpocznie się w maju.

Skusicie się na nowe urządzenia Xiaomi?