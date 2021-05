Poświata ekranów w nowych iPadach Pro. Jedni są rozczarowani i zwracają tablety, inni… w ogóle jej nie dostrzegają

Premiera nowych iPadów Pro za nami. Kiedy tylko do sieci trafiły pierwsze recenzje nowych tabletów — recenzenci byli raczej zgodni. Jest szybciej, jest sprawniej, a nowy ekran (dostępny wyłącznie w wariancie 12,9″) nazwany przez Apple Liquid Retina XDR jest fajny, ale… to nie OLED. Nie jest pozbawiony wad, no i efekt poświaty (ang. blooming) wyjątkowo doskwiera przy białych elementach na ciemnym tle. To kwestia użytej w ekranie technologii — wiadomo. Jednak niezadowolenie komentatorów prawdopodobnie okazało się na tyle głośne, że Apple zdecydowało się opublikować specjalny dokument na stronie pomocy, w którym to dokładnie odpowiadają jak to działa – i dlaczego jest jak jest. Wątki na forach internetowych nie pozostawiają jednak wątpliwości, że wielu klientów poczuło ogromne rozczarowanie i… zdecydowali się skorzystać z prawa do zwrotu.

Apple tłumaczy (się) jak działa ekran w nowych iPadach

Technologia mini LED ma swoje mocne strony, ale nie dla wszystkich są one widoczne na pierwszy rzut oka. A wręcz przeciwnie – część tuż po pierwszym uruchomieniu tabletu widzi białe logo na czarnym tle, które jest całe w tej charakterystycznej poświacie. Ale paski progresu nawet przy odtwarzaniu multimediów i wszelkie małe elementy interfejsu które są białe, na czarnym tle, wyglądają… no co tu dużo mówić: nie najlepiej. Poniższe zdjęcia na dowód, no i niestety nie są one kwestią brudnego obiektywu.

Here’s my experience with the blooming on the M1 #iPadPro so far. It’s very noticeable in dark room with UI elements on top of a black background, but that’s the only scenario where I really notice it. It’s expected with this display tech but still jarring coming from OLED. pic.twitter.com/8tG1euFzqn — Josh Teder (@JoshTeder) May 22, 2021

Jak twierdzi w dalszych wpisach Josh Teder – przy normalnym użytkowaniu iPada nie bardzo rzucało się to w oczy. Nie kole gdy oglada się filmy i seriale (chyba że, no właśnie, pojawiają się jasne elementy na czarnym tle) — zaś sam ekran jest i tak lepszy niż poprzednie LCD z iPadów Pro. Problem polega na tym, że to po prostu nie jest OLED. Niemniej, jak już wspomniałem, internet pełny jest niezadowolonych użytkowników, dla których te poświaty są nie do zaakceptowania — a już na pewno nie w tak kosztownym urządzeniu. Apple wie, że użytkownicy przyzwyczajeni do najczerniejszych czerni z iPhone’ów OLED, są niemile rozczarowani. Dlatego stworzyli wspomnianą stronę pomocy, na której opowiadają więcej o wykorzystanej przez siebie technologii.

Wyświetlacz Liquid Retina XDR może obsługiwać do 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie. Może również obsługiwać do 1600 nitów podświetlenia do 40 procent obszaru ekranu, gdy reszta obrazu jest czarna w jasności do 600 nitów.

W przeciwieństwie do poprzedniej konstrukcji, w której światło jest emitowane od jednej krawędzi wyświetlacza i równomiernie rozprowadzane po całym ekranie, wyświetlacz Liquid Retina XDR wykorzystuje ponad 10 000 specjalnie zaprojektowanych mini diod LED rozmieszczonych równomiernie na całej tylnej części wyświetlacza, zapewniając większe zagęszczenie diod LED niż jakikolwiek inny wyświetlacz tego rodzaju. Te mini diody LED są pogrupowane w zestaw ponad 2500 indywidualnie sterowanych stref miejscowego przyciemniania. Zapewnia to niesamowicie głęboką czerń tuż obok jasnych obszarów obrazu, osiągając współczynnik kontrastu 1 000 000:1.

Wyświetlacz Liquid Retina XDR nie idzie na kompromis, tak jak typowe systemy miejscowego przyciemniania, w których ekstremalna jasność diod LED może powodować efekt delikatnego rozbłysku, ponieważ strefy LED są większe niż rozmiar piksela LCD. Ten wyświetlacz został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu fantastycznych doznań wizualnych dzięki niewiarygodnie małej, niestandardowej konstrukcji mini diod LED, innowacyjnym zagęszczeniu mini diod LED, dużej liczbie indywidualnie sterowanych stref miejscowego przyciemnienia i niestandardowym foliom optycznym, które kształtują światło przy idealnym odwzorowaniu obrazu, niesamowitej jasności i w wysokim kontraście.

Dodatkowo, niestandardowe algorytmy oparte na zaawansowanym mechanizmie wyświetlania czipu M1 indywidualnie sterują warstwami mini diod LED oraz warstwami LCD wyświetlacza na poziomie pikseli, traktując je jako dwa odrębne wyświetlacze. Te opatentowane algorytmy koordynują warstwy mini diod LED oraz warstwy LCD, zapewniając optymalne wrażenia wizualne. Cechy stref miejscowego przyciemnienia związane z przejściem, takie jak niewielkie rozmycie lub zmiana koloru podczas przewijania na czarnym tle, są normalnym zachowaniem.

Wyświetlacz Liquid Retina XDR zapewnia szeroką gamę kolorów (P3). Gama kolorów (P3) jest szersza w porównaniu do gamy sRGB. Zapewnia bogatsze i bardziej nasycone kolory, szczególnie w przypadku niektórych czerwieni, żółci i zieleni. Gwarantuje olśniewające i realistyczne kolory, jest używana w kinach cyfrowych. Każdy wyświetlacz Liquid Retina XDR jest również fabrycznie skalibrowany pod kątem koloru, jasności, współczynnika gamma i punktu bieli, co zapewnia spójne wrażenia wizualne.

Więcej przykładów i testów można zobaczyć w poniższym materiale, który jako jeden z niewielu dostępnych na YouTube oferuje na tyle solidną jakość, że nie trzeba się zastanawiać w tym tkwi problem:

No cóż — to pewnie element, o którym będzie się długo dyskutować. Ale patrząc na niektóre ze scen… mam nadzieję, że Apple sprawnie wprowadzi ekrany OLED w swoich tabletach. Wydają się tam pasować znacznie bardziej, niż zaproponowana w tym roku nowość.