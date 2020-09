Jakie zalety ma technologia miniLED? To rozwiązane zbliża nas do tego co mamy w ekranach typu OLED, czyli podświetlenia każdego piksela osobno. Oczywiście w technologii miniLED to nie jest możliwe, bo taka dioda nadal jest znacznie większa niż pojedynczy piksel, ale zmiana w stosunku do standardowego podświetlenia i tak jest diametralna. Przy takim wyświetlaczu jak w iPadzie Pro 12,9, który ma około 5,5 mln pikseli, do podświetlenia można użyć około 10 000 diod miniLED. Jak łatwo policzyć każda dioda będzie zatem podświetlała około 550 pikseli. Pozwoli to nie tylko na bardziej równomierne podświetlenie, ale również na osiągnięcie większego kontrastu i wyższej maksymalnej jasności.

Warto też dodać, że wyświetlacze miniLED będą o 20-30% droższe niż ich tradycyjne odpowiedniki, ale nadal będzie to tańsze rozwiązanie niż OLED. Kolejnym krokiem będą natomiast diody microLED, jednak tutaj nie mamy dobrych wiadomości. Na pierwsze komercyjna zastosowanie tego rozwiązania poczekamy jeszcze przynajmniej 3 lata. Na pocieszenie mogę też jeszcze dodać, że według Digitimes w połowie przyszłego roku również inni producenci notebooków powinni pokazać swoje modele z wyświetlaczami miniLED, więc nie będziecie skazani na Apple ;-)

źródło: DigiTimes