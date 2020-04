5 powodów, przez które iPad jest (naj)lepszy dla twórców

Zalecenia dotyczące samoizolacji w połączeniu z tym, że mamy właśnie okres świąteczny sprawiają, że wiele osób znaczną część dnia spędza nie wychodząc z domu. Jest to więc dobra okazja do tego, by poświęcić czas swoim pasjom. Część z was może sięgnie po zalegającą w kącie gitarę, dużo osób zatopi się w świecie ulubionych gier, a niektórzy zdecydują, że to dobry moment by za pomocą pióra, akwareli czy też tabletu stworzyć coś niesamowitego. I na tej ostatniej grupie osób chciałbym się dziś skupić. Chociaż moje umiejętności rysunku ograniczają się do ludzika z kresek, to mieszkam pod jednym dachem z moją narzeczoną, która potrafi za pomocą tabletu graficznego narysować naprawdę niesamowite rzeczy. I tak jak w przy tworzeniu muzyki istotne jest, jakiej klasy instrument posiadamy, tak i w kwestii rysunku bardzo ważne jest, jakiego sprzętu się używa. Moja narzeczona przetestowała urządzenia wielu marek, jednak finalnie jej wybór padł na iPada Pro 11. Jako, że nigdy nie przepadałem za Apple, nie mogłem przestać zadawać jej pytań w stylu: „Czemu akurat iPad?”. Nieco przerażało mnie bowiem, że w cenie tego tabletu mógłbym kupić całkiem przyzwoity laptop. I jako, że tak pytałem i pytałem, to na przestrzeni czasu zebrałem kilka odpowiedzi, z którymi nawet ja – antyfan Apple – nie mogłem dyskutować.

Dlaczego iPad jest lepszy?

Postanowiłem Wam dziś przedstawić pięć obszarów, w których tablet od Apple wyprzedził swoją konkurencję. Oczywiście nie dla każdego te zalety będą tak samo ważne, więc nie sugerujcie się kolejnością na liście – ta jest losowa.

Apple Pencil

Apple finalnie posłuchało swoich użytkowników i rysik w modelu Pro 11 (Apple Pencil 2) nie tylko jest doczepiany magnetycznie, ale też i w ten sposób się go ładuje. Oprócz tego, że świetnie odczytuje on siłę nacisku i pochylenie stylusa, co znacznie pomaga np. przy cieniowaniu, to ma on jeszcze jedną zasadniczą zaletę – jest świetnie wyważony. Pióro jest także ergonomiczne i smukłe, dzięki czemu długie sesje jego użytkowania nie sprawiają, że dłoń się męczy. Urządzenie bardziej też przypomina kształtem tradycyjną kredkę czy ołówek, przez co naturalnie można operować nim z większą precyzją.