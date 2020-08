Wiosenna premiera Apple: iPad Air 4 zapowiada się na najlepszy tablet w ofercie firmy!

Ponadto sprzęt miałby dorobić się znanego z innych urządzeń w rodzinie złącza Smart Connector, pozwalającego podłączać klawiatury i akcesoria które nie mają swojego własnego zasilania, w tym szalenie drogą Magic Keyboard, którą tej wiosny Apple wprowadziło do sprzedaży. Kolejną ze zmian miałoby być podebranie obecnego od dwóch generacji w iPadach Pro złącza USB-C do ładowania urządzenia, a Lightning będzie mogło odejść zapomnienie także i w tych modelach. Nareszcie. Z mniej przyjemnych wieści — sprzęt miałby też być sporo droższy, bo ceny zaczynałyby się od 649 dolarów — czyli 150 dolarów więcej, niż ma to miejsce obecnie. Cenowo zatem niebezpiecznie zbliżałby się do iPada Pro, który… kto wie, może jeszcze w tym roku doczeka się nowej wersji. Boję się tylko o jego potencjalną cenę, bo już teraz tanio nie jest — a jeżeli informacje związane z wyższą ceną iPada Air się potwierdzą, to jestem przekonany, że Pro także będzie droższy…