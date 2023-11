Apple szykuje wysyp nowych iPadów. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość

Według Marka Gurmana nie ma co liczyć na nowe iPady w tym roku. Wszystkie nowe tablety Apple mają trafić do sklepów dopiero po nowym roku.

Tablety to jedna z tych kategorii urządzeń, które teoretycznie w 2023 średnio mają rację bytu przy wielkich smartfonach, z drugiej jednak jeżeli jakieś ją mają, to są nią właśnie iPady. Od początku to właśnie "iPad" jest synonimem słowa "tablet".

Apple w ostatnim czasie przyzwyczaiło nas do tego, że co rusz odświeża swoją linię tabletów. Stara się zaserwować najnowsze układy w odstępie kilkunastu miesięcy swojej linii Pro oraz Air. Jesienią 2021 kompletnie zmieniło wygląd iPada Mini, a w ubiegłym roku odświeżyło "podstawowego" iPada. Nie dalej zaś niż kilka tygodni temu firma przedstawiła nowy Apple Pencil — tani i z USB-C.

Nowe iPady dopiero w przyszłym roku - twierdzi Mark Gurman

Wszystko jednak wskazuje na to, że w tym roku Apple nie odda już w nasze ręce nowych iPadów, zaś wprowadzone do oferty w ubiegłym tygodniu nowe komputery MacBook Pro oraz iMac będą ostatnimi z nowych produktów w tym roku. A przynajmniej tak twierdzi Mark Gurman w swoim ostatnim newsletterze.

Apple mogło spróbować wypuścić więcej nowych produktów, ale odnowione iPady i słuchawki AirPods nie są jeszcze gotowe. Firma planuje zaktualizować całą linię iPadów w 2024 roku. Nowe słuchawki AirPods z niższej półki pojawią się również w przyszłym roku, a odświeżony model Pro w 2025 roku.

Myślę, że każdemu to wyjdzie na dobre. Prawda jest bowiem taka, że odświeżanie iPadów Pro co kilka miesięcy i dawanie im szybszych procesorów to taka sztuka dla sztuki. Poprzednie modele przecież były już dostatecznie potężne, a największym problemem urządzeń nie pozostaje brak "bajerów" czy moc, a raczej ograniczenia płynące z systemu iPadOS. Jeżeli dotychczasowe plotki się potwierdzą, nowe tablety mają doczekać się paneli OLED i układu M3, który ma pozwolić im jeszcze efektywniej rozprawiać się z grami czy edycją wideo.