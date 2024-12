iOS 18 zadebiutował we wrześniu tego roku, a obecnie w przygotowaniu ma być iOS 18.2.1 – aktualizacja, która ma rozwiązać część problemów systemu. Apple pracuje też nad systemem iOS 19, który oficjalnie zaprezentowany zostanie w czerwcu. Co o nim wiemy?

iOS 18 to – zdaniem Apple – rewolucyjna aktualizacja wywracająca do góry nogami dotychczasowy sposób komunikacji z iPhonem. Wszystko za sprawą Apple Intelligence – sztucznej inteligencji, która nie potrafi zbyt wiele i wciąż dostępna jest dla wąskiej grupy odbiorców z wybranych krajów. Zanim w AI skorzystamy w Polsce, minie jeszcze sporo czasu, choć na ten moment wydaje się, że z tych nowości nie skorzystamy wcale, gdyż Apple Intelligence nie działa po polsku i nie ma żadnej oficjalnej informacji, by to się zmieniło na wiosnę, gdy rewolucja ta zawita do Unii Europejskiej.

Apple mocno zabiega, by AI stało się najlepszą sztuczną inteligencją na rynku, jednak patrząc na to, co obecnie potrafi, można śmiało założyć, że przed firmą jeszcze daleka droga do zrealizowania tego celu – o ile się uda, gdyż konkurencja ich wyprzedziła o kilka długości. Gigant z Cupertino się jednak nie poddaje i zapewne szykuje coś dodatkowego, co pojawi się w iOS 19, nad którym trwają obecnie prace. Choć o systemie nie wiemy zbyt wiele, francuski serwis iPhoneSoft, powołując się na własne źródła z Cupertino, przedstawia wstępną listę kompatybilnych modeli iPhone'ów, które mają wspierać najnowszy system operacyjny, który do użytkowników powinien trafić we wrześniu przyszłego roku. Będziecie zaskoczeni.

iOS 19. Lista kompatybilnych urządzeń

Jeśli wierzyć informacjom podanym przez redaktorów iPhoneSoft, iOS 19 będzie działać na wszystkich iPhone'ach, które obsługują iOS 18 Mowa więc o tych modelach:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

oraz

iPhone SE (2. generacji)

iPhone SE (3. generacji)

Fakt, że Apple udostępni iOS 19 dla tych samych iPhone'ów, na których obecnie zainstalować można iOS 18 nie oznacza, że wszyscy dostaną cały zestaw nowości i usprawnień nowego systemu operacyjnego. Nic z tych rzeczy. Przede wszystkim chodzi tu u kolejne rozwiązania wykorzystujące Apple Intelligence. Sztuczna inteligencja w wykonaniu Apple zarezerwowana jest na ten moment wyłącznie dla modeli iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max. Posiadacze podstawowych "piętnastek" i starszych iPhone'ów muszą obejść się smakiem, co ma być tłumaczone m.in. koniecznością obecności przynajmniej 8 GB pamięci RAM, której one zwyczajnie nie mają.

Do tego zestaw pomniejszych funkcji iOS 18, z których nie skorzystamy na poprzednich modelach, w tym komunikacja satelitarna, transkrypcja notatek głosowych, czy sterowanie ruchami oczu. iOS 19 wprowadzi zapewne więcej rozwiązań, z których posiadacze starszych iPhone'ów nie będą mogli skorzystać. Co to będzie? Przekonamy się o tym w czerwcu, gdy Apple oficjalnie zaprezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, i innych. Odbędzie się to na corocznej konferencji WWDC skupiającej się na oprogramowaniu.