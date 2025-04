Jest popularniejszy komunikator niż Facebook Messenger

Wszystko dzięki oświadczeniu wstępnemu Meta, zawierającemu pokaz slajdów. Na jednym z nich próbowano zakryć dane, co do tygodniowego korzystania z najpopularniejszych komunikatorów, zostawiając tylko komentarz do nich dyrektora ds. marketingu produktów Apple, Ronaka Shaha. Wyjaśniał on w nim, iż podstawowym zastosowaniem iMessage przez jego użytkowników, jest komunikowanie się z bliskimi.

Tym slajdem chciano przekonać urząd, iż Meta nie jest monopolistą jeśli chodzi o komunikatory, przynajmniej na urządzeniach z iOS. Próbowano przy tym zakryć najistotniejsze dane, jednak na tyle nieudolnie, iż The Verge udało się je odkryć, usuwając zwyczajnie z nich warstwę zamazującą. Dzięki temu wiemy, że iMessage jest wykorzystywany do komunikacji dużo częściej niż Instagram i Facebook Messenger, czy inny komunikator Mety — WhatsApp.

To bardzo ciekawe dane w kontekście użytkowników systemu iOS, którzy to w zdecydowanej większości wolą komunikować się z poziomu wbudowanej aplikacji do wiadomości SMS, która to jednocześnie jest kanałem komunikacji pomiędzy użytkownikami iOS, za pomocą iMessage.

Jak to może przekładać się na polskich użytkowników tego systemu? Cóż, tu możemy opierać się na danych Gemiusa, z których wynika, iż nadal najpopularniejszy jest w Polsce Android. Aczkolwiek powoli zaczyna się to zmieniać.

Jeszcze rok temu udział iOS na telefonach wynosił 18,38%, a Androida 81,61%, aktualnie jest to stosunek 22,49% do 77,5%.

Nieco lepiej to się przedstawia na tabletach, udział systemu od Apple wynosi aktualnie 23,45%, a urządzeń z Androidem - 76,08%.

Wiadomo, że RCS na Androidach w Polsce nie jest jeszcze na tyle popularny jak iMessage na iOS. Nie dziwi więc, że to Messenger jest nadal najpopularniejszy w Polsce, zaraz za nim jest WhatsApp i komunikator Google.

Stock Image from Depositphotos.