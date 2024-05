Nie zainstalowałeś jeszcze iOS 17.5.1 lub iPadOS 17.5.1? Zrób to jak najszybciej. Aktualizacja naprawia kompromitujący błąd, który wdarł się do poprzedniej wersji systemu. Chodzi o przechowywane na tych urządzeniach zdjęcia.

iOS 17 zadebiutował w zeszłym roku wraz z iPhone'ami 15. Na przestrzeni ostatnich miesięcy mieliśmy kilka wersji tego systemu, z czego największą (przynajmniej w Unii Europejskiej) jest ta z numerkiem 17.4. To ona wprowadza możliwość instalowania alternatywnych sklepów, oferuje alternatywne metody płatności w aplikacjach i wyświetla ekran wyboru domyślnej przeglądarki. iOS 17.5 udostępniony został w zeszłym tygodniu. Możliwość instalowania aplikacji ze stron deweloperów, nowe tapety i kilka rozwiązanych błędów. Niewiele, ale ważniejsze jest to, co aktualizacja zepsuła – a pod względem prywatności, powinna być to jedna z największych wpadek Apple w historii.

iOS 17.5. Kompromitująca wpadka Apple. Usunięte zdjęcia wracają na iPhone'a

Przez cały zeszły tydzień w sieci wrzało. Na iPhone'y i iPady zaktualizowane do iOS 17.5 i iPadOS 17.5 nagle powróciły zdjęcia, które zostały w przeszłości skasowane. I nie chodzi tu o przeniesienie ich do kosza, a pełne ich usunięcie z urządzenia. Przynajmniej tak myśleli użytkownicy. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że może dotyczyć zdjęć, którymi nie chcemy chwalić się publicznie. Zaskoczeni posiadacze sprzętów Apple nie wiedzieli co się dzieje – w końcu przekonani byli, że skasowali fotografie i ślad po nich zniknął. A tu nagle, po najnowszej aktualizacji zdjęcia wróciły. W jaki sposób? Jak do tego doszło? Nie wiadomo – wiadomo jednak, że Apple po tygodniu zareagowało i udostępniło aktualizację, która ten problem "rozwiązuje".

Jednak najbardziej w całej sprawie zaskakuje milczenie Apple, które do tej pory nie wystąpiło publicznie z żadnymi informacjami związanymi z tym dość niespodziewanym i zapewne niezbyt miłym incydentem na iPhone'ach czy iPadach. Jedynym oficjalnym komunikatem jest ten, który znajduje się w podsumowaniu aktualizacji iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1:

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów, a także rozwiązuje sporadyczny problem, który powodował, że zdjęcia z uszkodzoną bazą danych mogły ponownie pojawiać się w bibliotece aplikacji Zdjęcia, nawet jeśli zostały usunięte.

iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1 dostępne. Co w nowej wersji systemu?

A według wielu doniesień problem jest na tyle skomplikowany, że ma również dotyczyć urządzeń, które zostały wyzerowane (reset telefonu/tabletu do ustawień fabrycznych) i np. sprzedane lub oddane innej osobie. W sieci nie brakuje historii, w których osoby dotknięte tym "sporadycznym problemem" opowiadały o tym, jak ktoś, komu sprzedały lub oddały stare urządzenie, zgłaszał się z informacją, że w galerii pojawiły się stare zdjęcia. I choć część użytkowników poddawała w wątpliwość te doniesienia, widać, że Apple dostrzegło problemem i w jakiś sposób się do niego odniosło. Pytanie tylko, czy wraz z nową aktualizacją iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1 te przywrócone zdjęcia automatycznie znikną. Będzie trzeba poczekać na relacje osób, których problem dotyczy. U nas w redakcji nie było żadnego zgłoszenia, by wcześniej usunięte zdjęcia pojawiły się ponownie w galeriach.

Apple powinno jednak wyjaśnić dogłębnie sytuację i wytłumaczyć w jaki sposób doszło do takiej wpadki – przecież firma stawia sobie prywatność użytkowników na pierwszym miejscu i na każdym kroku podkreśla, jak bardzo sprzęty z logo nadgryzionego są niezawodne. Rzeczywistość weryfikuje tego typu zapewnienia – szkoda tylko, że kosztem samych użytkowników.