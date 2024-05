Twórcy komunikatora WhatsApp nie dają nam ani trochę wytchnienia. Regularnie serwują kolejne zmiany i udoskonalenia w swoim produkcie. A już niebawem użytkownicy platformy korzystający ze smartfonów Apple będą mogli zmienić to, na co czekali od lat!

Wielka zmiana w WhatsApp na iPhone. Nareszcie zmienimy kolory "baniek" z tekstem

Z porównaniem do swojej rynkowej konkurencji jak Messenger czy Telegram — WhatsApp jest dość powściągliwy w kwestii zmiany wyglądu okna rozmowy. Dla wielu to dość irytujące, bo... no co tu dużo mówić: zielone okna rozmowy dalekie są od ideału. By nie powiedzieć wprost, że są one po prostu mało estetyczne. Z ich czytelnością także można polemizować.

Nareszcie jednak twórcy aplikacji dadzą nam więcej opcji do wyboru. Jako użytkownicy będziemy mieć dostęp do pięciu wariantów kolorystycznych, które pozwolą zmienić nie tylko tło, ale także coś, co dotychczas było poza naszym zasięgiem: kolor bańki rozmów. Taka opcja pierwszy raz pojawiła się w testowej wersji beta (dostępnej za pośrednictwem platformy TestFlight) o numerze 24.10.10.71.

Nareszcie. Użytkownicy prosili o tę opcję latami

Mała-wielka rzecz: zmiana schematu kolorystycznego aplikacji. Kiedy mowa o komunikatorze do którego zaglądamy regularnie, jego estetyka i czytelność robią ogromną różnicę. Dlatego też trudno się dziwić, że użytkownicy tak aktywnie wysyłali prośby do twórców, aby ci zaoferowali możliwość zmiany nudnej zieleni na inne kolory. Po latach prośby te nareszcie zostają wysłuchane.

Dziwi to o tyle, że Messenger — również należący do Meta — od lat ma takie opcje w swoich aplikacjach. To samo zresztą tyczy się innych bezpośrednich konkurentów, w tym chociażby uwielbianego Telegrama. Kiedy jednak spojrzymy na platformy takie jak Line czy Kakao — tam sprzedaż skórek i naklejek to naprawdę dochodowy biznes, bowiem ich użytkownicy kupują na potęgę. Tutaj zmiany będą całkowicie darmowe, ale co tu dużo mówić: ostateczny efekt nie będzie aż tak szalony jak to, co oferują niektóre z tamtejszych skórek komunikatora.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że pięć wariantów kolorystycznych które niebawem wprowadzi do swojego komunikatora WhatsApp to dopiero początek. W przyszłości fajnie byłoby móc samodzielnie wybierać schematy, a nawet dobierać wygląd poszczególnych elementów. Nie bądźmy jednak zachłanni — krok po kroku. WhatsApp pod względem bycia przyjaznym użytkownikom dokonał piorunujących postępów na przestrzeni lat. I co ważne: wszystko co dzieje się wokół komunikatora, zmierza jak najbardziej ku lepszemu!

Źródło