iOS 14 na WWDC

Na najbliższym WWDC spodziewana jest prezentacja nowych systemów operacyjnych Apple. Zobaczymy zarówno iOS 14, jak i iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 oraz macOS 10.16. Podobno również prezentacja ma nie skupiać się na bajerach w postaci rozszerzonej rzeczywistości, ale na usprawnieniach w temacie stabilności i wydajności. Czyli dokładnie tym, co położono w iOS 13.

Obietnice obietnicami, ale zmienił się proces testowania systemu, co może (ale oczywiście nie musi) dać efekt w postaci bardziej dopracowanego iOS. Podczas sprawdzania iOS 14 Craig Federighi, szef działu zajmującego się systemem i oprogramowaniem nakazał pracownikom wyłączenie wszystkich wadliwych funkcji, testerzy natomiast uruchamiają je według własnego uznania. Nie do końca rozumiem jak to pomoże, ale wspomina się o usprawnionym procesie testowym, co brzmi jak rozwiązanie przynajmniej części problemów, których efektem jest wypuszczenie niedopracowanego oprogramowania. Co więcej, Apple nie chce powtórzyć wpadki z iOS 13, dlatego też nie wszystkie nowości w systemie zostaną wypuszczone do użytkowników od razu i pojawią się dopiero…w iOS 15.

Nowości w iOS 14

Spodziewamy się kilku ciekawych nowości w iOS 14. Oto część z nich:

Modyfikacja ekranu głównego z widżetami i inteligentnymi, dynamicznymi tapetami

Zmiana aplikacji systemowych instalowanych automatycznie

Mapy z rozszerzoną rzeczywistością

Siri w trybie offline

Obraz w obrazie dla materiałów wideo

Aplikacja fitness

Wskaźnik wycofania tekstu wpisanowego w iMessage

Funkcja rozszerzonej rzeczywistości w Find My (aplikacja do wyszukiwania urządzeń Apple, najczęściej tych zagubionych)

Wskaźnik poziomu tlenu we krwi w Apple Watch

Jakie smatfony dostaną iOS 14?

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 oraz iPhone 8 Plus

iPhone 7 oraz 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s oraz 6s Plus

iPod touch (7. generacja)

źródło