Apple przyznaje rację, że komputer bez touchpada to nie komputer? iOS 14 i nowe akcesoria w drodze

Jak powiedziałem w jednym z ostatnich odcinków naszego podcastu Antyweb Po Godzinach, iPad może być dzisiaj komputerem/laptopem dla wielu osób, jakiego w ogóle potrzebują. Przeglądanie Sieci, e-maile, sieci społecznościowe, filmy, gry, muzyka, dokumenty, arkusze, prezentacje, szkice, rysunki i wiele, wiele więcej – na to wszystko iPad dzisiaj nie tylko pozwala, ale stwarza jeszcze lepsze warunki do wykonywania tych czynności, niż niektóre inne gadżety. Klawiatury, zaawansowane rysiki, rozbudowany multitasking i obsługą pamięci zewnętrznych to jedne z kluczowych, wciąż relatywnie nowych cech iPadów. Apple najwyraźniej planuje jednak pójść o krok dalej i sprawi, że iPad znajdzie się (niebezpiecznie) blisko kategorii klasycznych komputerów.

iOS 14 z kursorem, obsługą myszki, a klawiatury Apple z touchpadami

Ostatnie przecieki wskazują bowiem, że iOS 14 przyniesie pełne wsparcie dla kursora i myszy. Juz teraz jest to możliwe, dzięki iOS 13, ale nie jest to tak oczywiste dla użytkowników nie śledzących branżowych newsów. Sytuacja ma się znacząco zmienić, a dodatkowo Apple ma przygotowywać nie tylko nowe generacje iPadów Pro, ale także dedykowane im klawiatury. To oczywiście nic nowego, bo od kilku lat firma ma w swojej ofercie takie akcesoria, ale tym razem będą one posiadać (nie)zupełnie nowy element. Jest nim oczywiście touchpad, który pojawiał się wcześniej w klawiaturach od innych firm, ale nigdy u Apple. To fundamentalna zmiana w postrzeganiu i używaniu iPada. Powiedziałbym nawet, że nieco niezgodna z tym, co głosiło do tej pory Apple, choć i ta wcześniejsza wizja była nieco ze sobą sprzeczna.

Weźmy bowiem pod uwagę MacBooka, w którym ekran dotykowy prawdopodobnie nigdy się nie pojawi. macOS nie jest przystosowany do obsługi dotykowej, a wyświetlacze znajdujące się w pozycji zbliżonej do pionowej nie są najwygodniejszymi powierzchniami do interakcji za pomocą dotyku. To w pełni zrozumiałe, ale gdy weźmiemy pod uwagę iPada, to ten tablet naprawia tylko jeden z przywoływanych przez Apple problemów.

Apple i Microsoft mają ten sam cel. Ale kroczą innymi ścieżkami