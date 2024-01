Czy Polacy wierzą w rozwój elektryków? Raport Revolut nie pozostawia wątpliwości

Revolut udostępnił nam dziś swój roczny raport Revolut Money Report 2023, z którego dwie najciekawsze rzeczy to: średnia wartość portfela inwestycyjnego rodaków oraz firmy, w których to akcje najchętniej inwestują Polacy.

Niemal każdy artykuł o samochodach elektrycznych, to okazja to starć komentujących będących za i przeciw takim autom. Jeśli zaś chodzi o inwestorów, ci nie mają żadnych wątpliwości.

W ubiegłym roku Polacy najchętniej inwestowali w akcje Tesli (TSLA), na drugim miejscu znalazły się akcje spółek z branży kosmicznej Momentus (MNTS) oraz chińskiego producenta pojazdów elektrycznych NIO (NIO) - identyczną kolejność odnotowano w krajach EOG. W przypadku firm notowanych w Europie najwięcej inwestorów w naszym kraju doceniło akcje holenderskiej spółki z branży płatności Adyen N.V. (1N8), Porsche Automobil Holding SE (PAH3) oraz fińskiego banku Nordea Bank Abp (04Q).



Co do portfela inwestycyjnego rodaków, jego średnia wartość w ubiegłym roku wyniosła 7330 zł. Dla porównania, średnia wartość portfela w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego to 7960 zł. Co ciekawe, dużo wyższą wartość mają portfele Polaków w wieku 55-64 lat: 22.266 zł (średnia EOG - 16.850 zł).

Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA):

Patrząc na rok 2023 widzimy imponujący wzrost indeksu S&P 500 o ponad 24% i robiący jeszcze większe wrażenie wzrost indeksu Nasdaq 100 o 54%. To przykład odporności i adaptacji na rynkach finansowych. Rok 2024 w regionie EOG to z kolei perspektywa osiągnięcia przez stopy procentowe możliwych maksimów na poziomie 4%-5% i potencjalna zmiana dynamiki.

Przy okazji tego raportu Revolut zapowiedział, iż w tym roku udostępni z poziomu swojej aplikacji możliwość handlu obligacjami. Na dziś, w Revolut można handlować już ponad 2200 akcjami spółek notowanych w USA, ponad 140 akcjami spółek notowanych w Europie i ponad 200 funduszami indeksowymi (ETF).

