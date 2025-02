700 milionów dolarów na rozwój mocy obliczeniowej w Polsce

O planach Microsoftu dowiedzieliśmy się z wystąpienia dla mediów transmitowanego w serwisie YouTube przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Premier Donald Tusk, któremu towarzyszył wiceprezes Microsoftu Brad Smith przekazał istotne informacje dotyczące dalszego rozwoju biznesu Microsoftu w Polsce. Jak usłyszeliśmy, amerykańska korporacja zainwestuje w naszym kraju 700 milionów dolarów, czyli 2,8 miliarda złotych. Jak poinformował premier, zainwestowane pieniądze pomogą tysiącom polskich uczonych, menadżerów i właścicieli startupów. To właśnie te osoby mają w pierwszej kolejności odczuć skutki zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla usług Microsoftu w Polsce. Więcej mocy obliczeniowej przełoży się bowiem na lepsze centra danych, szybszą i stabilniejszą chmurę czy wsparcie dla sztucznej inteligencji.

fot. KPRM

Microsoft chce współpracować z polskim wojskiem

Priorytetowym celem inwestycji Microsoftu jest jednak coś innego, a konkretnie zwiększenie zdolności obronnych, zwłaszcza w aspekcie cyberbezpieczeństwa. Jak przyznał Brad Smith, współpraca z polskim wojskiem ma umożliwić osiągnięcie wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez budowę kompetencji i optymalizację wykorzystania przełomowych technologii.

To jest też krytyczne, istotne partnerstwo dla naszej firmy. Wiemy, że jest to również partnerstwo, które będzie miało kluczowe znaczenie dla całej Europy. Przyspieszyliśmy współpracę z polskimi siłami zbrojnymi z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie.

To dopiero początek inwestycji

W treści wystąpienia Tuska i Smitha bardzo istotny jest fragment dotyczący dalszych planów Microsoftu wobec działalności w Polsce. Dowiedzieliśmy się z niego, że zapoczątkowana inwestycja potrwa do lata 2026 roku, a na tym wcale nie koniec. Następnym etapem będzie faza końcowa, kiedy to moc obliczeniowa w Polsce i naszej części Europy zostanie znacząco zwiększona. Jak powiedział wiceprezes Microsoftu, to jest ważny etap, to jest duży krok naprzód w budowaniu mocy obliczeniowej, to jest również duży krok dla naszych współpracowników, z którymi działamy w Polsce od kilku lat.

Źródło: PAP