Microsoft doładowuje Painta. Wprowadzają potężną funkcję

Microsoft stale rozwija swoje aplikacje. Ostatnio coraz częściej wprowadzają do swojej oferty usługi związane ze sztuczną inteligencją. Nie inaczej jest tym razem. Paint dostał dostęp do Copilota.

Microsoft kontynuuje swoją strategię integracji sztucznej inteligencji z natywnymi aplikacjami systemu Windows 11. Tym razem na celownik wzięto kultowy program Paint, który zyskał nowy przycisk Copilota, skupiający w sobie dostępne funkcje AI. To kolejny krok w kierunku uczynienia z Windows 11 platformy przyjaznej dla użytkowników, którzy chcą korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych.

Paint — klasyka zderza się z nowoczesnością

Jak donosi portal Windows Latest, najnowsza wersja Windows 11 Build 26120.3073 (KB5050090), dostępna dla użytkowników programu Windows Insider w kanałach Developer i Beta, wprowadza znaczącą zmianę w aplikacji Paint. Microsoft dodał do niej dedykowany przycisk Copilota, który stanowi centralny punkt dostępu do funkcji AI. Użytkownicy korzystający z wersji Paint 11.2412.271.0 i nowszych mogą już testować nowe możliwości.

Po kliknięciu przycisku Copilot rozwijane jest menu, w którym znajdziemy znane już funkcje AI, takie jak Cocreator, Image Creator, Generative Erase oraz Remove Background. Każda z tych opcji jest opatrzona krótkim opisem, co ułatwia użytkownikom wybór odpowiedniego narzędzia. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre funkcje, takie jak Cocreator, są dostępne tylko na komputerach z certyfikatem Copilot+ PC, wyposażonych w najnowsze procesory Snapdragon z jednostką NPU (Neural Processing Unit).

Grafika: Windows Latest

Cocreator to jedna z najbardziej zaawansowanych funkcji AI w Paint. Pozwala ona na generowanie obrazów w czasie rzeczywistym na podstawie opisów wprowadzonych przez użytkownika. Wystarczy opisać, co chcemy narysować, wybrać poziom kreatywności i styl, a Cocreator zacznie tworzyć obraz na podstawie naszych wskazówek.

Image Creator to kolejna funkcja, która pozwala na generowanie obrazów na podstawie tekstowych promptów. Użytkownik wprowadza opis, wybiera poziom kreatywności i kategorię, a następnie otrzymuje zestaw obrazów do wyboru. W przeciwieństwie do Cocreatora, Image Creator wymaga połączenia z internetem i zużywa tzw. „kredyty AI”, które są dołączone do subskrypcji Microsoft 365.

Generative Erase to narzędzie, które pozwala na usuwanie niechcianych elementów z obrazu. Wystarczy zaznaczyć obszar, który chcemy usunąć, a AI automatycznie wypełni go na podstawie otaczających elementów. Z kolei funkcja „Remove Background” to kolejne ułatwienie dla użytkowników Paint. Po jej aktywacji AI automatycznie usuwa tło z obrazu w ciągu zaledwie kilku sekund. Efekt końcowy zależy od kontrastu między tłem a głównym obiektem, a także od rozdzielczości obrazu.