Orange poinformował dziś o nowościach w „Passach” w ich submarce Orange Flex, jedna z nich, która tylko pozornie wygląda na małą może dużo namieszać na naszym rynku. Mam na myśli pojawienie się w usłudze Video Pass WP Pilot, czyli telewizji „kablowej” online.

Orange Flex, to oferta komórkowa w modelu subskrypcyjnym, składająca się z czterech planów z nielimitowanymi połączeniami komórkowymi i stacjonarnymi w kraju i w roamingu UE, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS w kraju i w roamingu UE oraz z pakietem danych od 15 GB do 100 GB, w cenie od 25 zł do 80 zł.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych



Każdy z tych planów ma wliczoną w cenę usługę Social Pass, dzięki której można korzystać z serwisów i aplikacji społecznościowych bez limitu danych (od dziś z nowymi serwisami – Telegram i ParrotOne). Dodatkowo mamy tu jeszcze dwie usługi, już płatne – Music Pass z transferem nie zużywającym limitów GB wymienionych wyżej w tabelce do TIDAL, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Polskie Radio a od dziś również Open FM. Ostatnia z usług to Video Pass, po jej aktywacji możemy korzystać do woli bez zużywania transferu z serwisów takich jak YouTube, Netflix, HBO GO, vod.pl, Orange TV Go a od dziś także wspomniany we wstępie i tytule WP Pilot.

Music Pass Video Pass Okres obowiązywania 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni 1 dzień 7 dni 30 dni cykliczny, odnawialna co 30 dni Opłata za usługę 5,00zł 5,00 zł/m-c 5,00zł 10,00zł 20,00zł 20,00 zł/miesiąc

Dlaczego wydaje mi się, że ten ruch namiesza na rynku? Jeszce w wielu lokalizacjach w kraju nie ma możliwości skorzystania z oferty telewizyjnej operatorów kablowych z kanałami innymi, niż te dostępne z naziemnej telewizji cyfrowej. Więc świetnym rozwiązaniem dla takich osób byłby WP Pilot, z bogatą ofertą programową za niewielkie pieniądze. Byłby, bo skoro nie docierają do tych lokalizacji kablówki, to i nie ma też opcji podłączenia internetu stacjonarnego, a mobilny grozi zawsze wpadnięciem w lejek, przy nadmiernym wykorzystaniu transferu, o co nietrudno przy takich serwisach jak Netflix, HBO GO czy teraz właśnie WP Pilot.

Testowałem Orange Flex w ubiegłym roku, działa to naprawdę dobrze, korzystając z usługi Video Pass obejrzałem przez miesiąc kilka sezonów Gry o Tron bez zużywania danych z pakietu. Zarówno podczas oglądania na smartfonie, na komputerze czy przez Chromecasta na telewizorze.

Myślę, że pojawienie się tutaj WP Pilot sprawia, że oferta Orange Flex z ich „Passami” staje się właśnie naprawdę i już do końca komplementarna. Zaczynam się nawet zastanawiać, czy słusznie zdecydowałem się na nju mobile ostatnio. Na szczęście już nie jestem uwiązany umowami, będą mógł na spokojnie jeszcze raz to przemyśleć, czy nie wybrać jednak oferty Orange Flex.

