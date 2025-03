Nowa strona Orange z zaskakującymi pakietami do wyboru

Jeśli odwiedziliście dziś stronę Orange z listą pakietów na abonament komórkowy, mogły Was zaskoczyć dwa nowe elementy na niej.

Pierwszym z nich, jest tak naprawdę pewnego rodzaju utrudnienie. Wcześniej, pomiędzy ofertami dla nowych klientów, przenoszących numer od innego operatora, z oferty na kartę czy z nju, można było przechodzić, korzystając z wygodnego menu w orientacji poziomej.

Reklama

Teraz, jeśli będziemy chcieli sprawdzić każdą z opcji, trzeba rozwinąć dodatkowe menu, ukryte pod nazwą - Zobacz inne opcje, wybrać ją i zapisać nowy tryb widoku.

Jednak prawdziwym zaskoczeniem, jest zestaw pakietów do wyboru. Obok czterech abonamentów z umową na 2 lata, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych:

5 GB (+5 GB w promocji online) za 45 zł miesięcznie,

50 GB (+50 GB w promocji online) za 65 zł miesięcznie,

150 GB (50 GB w promocji online) za 75 zł miesięcznie,

350 GB (bez limitu danych i prędkości w promocji) za 95 zł miesięcznie.

Orange postanowił umieścić propozycję wzięcia numeru w subskrypcji Orange Flex. Fakt, dla niepoznaki i aby za mocno się nie gryzło z cenami i zawartością abonamentów, ukryto dostępne usługi w tym pakiecie, ale chyba każdy kliknie, by zobaczyć co dostanie za 35 zł miesięcznie, do tego bez umowy i z obsługą z poziomu aplikacji mobilnej.

Tak więc po kliknięciu mamy pakiet za 35 zł miesięcznie, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 75 GB. Do tego pierwszy miesiąc za 1 zł, bez żadnych opłat aktywacyjnych. Jakbym już z niego nie korzystał, brałbym bez zastanowienia, mając taki wybór. Od siebie dodam,- a czego nie widać na stronie, że w tej subskrypcji i w tej cenie dostaniecie jeszcze dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem.