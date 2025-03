10 złotych za numer bez limitu i paczkę internetu? To wciąż możliwe, ale trzeba się pospieszyć

Wirtualny operator komórkowy Otvarta, poinformował o przedłużeniu promocji na niezwykle tani abonament komórkowy. Pierwotnie miała obowiązywać ona do końca lutego, ale z uwagi na dużą popularność, przedłużono ją do końca maja.

Mowa o abonamencie komórkowym w pakiecie "Doskonała 5G", który zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.

Dla jednego numeru to koszt 17,99 zł miesięcznie, co i tak jest niezwykle tanią opcją - podobna oferta w nju na kartę kosztuje 19 zł miesięcznie, w subskrypcji Heyah 01 - 19,99 zł, a w abonamencie Virgin Mobile - 20 zł miesięcznie.

Promocja dotyczy wykupienia w tym pakiecie dwóch lub trzech numerów, co obniża koszt miesięczny na jeden numer do odpowiednio 12,50 zł i zaledwie 10 zł miesięcznie. Nie znajdziecie tańszej opcji dla dwóch czy trzech numerów (idealnie rozwiązanie dla par czy rodzin 2+1).

W pakiecie tym skorzystamy też w swoim smartfonie z takich technologii jak HD Voice, VoLTE czy WiFi Calling i eSIM. Co jeszcze istotne - podpisujemy tu umowę bezterminową, a więc z miesięcznym okresem wypowiedzenia - możemy w każdej chwili zrezygnować i przenieść numer do innego operatora. A co z roamingiem w UE?

Jeśli wyjeżdżamy do któregoś z krajów UE, możemy tu skorzystać z promocji - "Rozmowy i internet za granicą", która obejmuje 1000 minut na rozmowy wymienne na SMS w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym oraz transfer danych 1 GB miesięcznie.

Źródło: Otvarta.

