Drugi Polak w kosmosie już za miesiąc. Znamy datę startu misji Ax-4

Wygląda na to, że wreszcie doczekamy się drugiego Polaka w kosmosie. O tym, że Sławosz Uznański poleci w kosmos w ramach prywatnej misji Ax-4 wiedzieliśmy już od dawna, teraz jednak podano dokładną datę startu. To już za niespełna miesiąc.

Jak do tej pory jedynym Polakiem, który poleciał w kosmos był gen. Mirosław Hermaszewski, który zmarł pod koniec 2022 roku. Niestety nie doczekał czasu, gdy na orbicie pojawi się drugi przedstawiciel naszego kraju, którym będzie astronauta ESA - Sławosz Uznański-Wiśniewski. Lot Hermaszewskiego na pokładzie statku Sojuz miał miejsce w 1978 roku i trwał niespełna 8 dni, podczas których okrążył on Ziemie ponad 120 razy i zadokował do niewielkiej radzieckiej stacji kosmicznej Salut-6. Teraz po niemal 50 latach jego wyczyn będzie miał okazję przebić kolejny Polak, który na orbicie spędzi około 2 tygodnie.

Misja Ax-4 wystartuje 29 maja 2025

Orientacyjna data startu misji Ax-4 była znana już od kilku dni ale ciągle brakowało oficjalnego potwierdzenia. Sama misja nieco przesunęła się w czasie, bo SpaceX miało problem z przygotowaniem kapsuły Dragon dla załogi Crew-10, która poleciała na Międzynarodową Stację Kosmiczną w połowie marca. Axiom Space również korzysta z usług SpaceX dla swoich prywatnych lotów i zamierza zadokować do ISS, gdzie między innymi nasz astronauta przeprowadzi szereg eksperymentów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon C213 wystartuje z Florydy już 29 maja o 19:03 czasu polskiego. Trzymamy kciuki aby nie było żadnych opóźnień.

Lot Ax-4 będzie ciekawy z kilku względów. Po pierwsze będzie to pierwsza misja kapsuły Crew Dragon C213, piątej i ostatniej, którą w ramach kontraktu z NASA ma wyprodukować SpaceX. Jak do tej pory pierwsza załoga każdej kapsuły dostawała możliwość nazwania swojego statku konkretnym kryptonimem i wygląda na to, że nasz rodak również dostąpi tego zaszczytu. Co więcej, na pokładzie poza dowódcą - Peggy Whitson, która jeszcze mocniej wyśrubuje swój rekord czasu spędzonego w kosmosie (obecnie to ponad 675 dni), będziemy mieli przedstawicieli Indii oraz Węgier. Podobnie jak Sławosz Uznański, Shubhanshu Shukla oraz Tibor Kapu, będą drugimi przedstawicielami swoich nacji, którzy odbędą podróż w kosmos.

Nasz rodak prawdopodobnie pobije też kilka rekordów generała Hermaszewskiego, bo jego misja ma potrwać przynajmniej 14 dni, więc tym samym spędzi na orbicie znacznie więcej czasu niż jego poprzednik. Na pewno nie będzie się nudził, bo w tym czasie ma wykonać na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad 15 różnych eksperymentów, których szczegółową rozpiskę znajdziecie na oficjalnej stronie misji. Do startu zostało niespełna 30 dni, w czasie których załoga odbędzie jeszcze ostatnie szkolenia. Jestem przekonany, że za miesiąc wielu z nas usiądzie przed telewizorem albo relacją na YouTube i z przyjemnością obejrzy ten start. Na naszych oczach ponownie dzieje się historia i miejmy nadzieję, że na kolejny lot Polaka w kosmos nie będziemy musieli czekać ponownie 50 lat.