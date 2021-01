Wielu z Was pewnie się ze mną nie zgodzi i uzna, że piszę na zlecenie jakichś tam grup interesów. Nie, piszę dokładnie tak, jak uważam – to rzecz jasna głównie opinia, ale podparta tym, co udało mi się zaobserwować w świecie Internetu i to, co ustalono w kwestii dezinformacji (i jest to pewne). Niestety, żyjemy w „ciekawych czasach”. Coś czuję, że rok 2021 wcale nie będzie lepszy, choćby pod tym względem.

Zacznę od anegdotki – dzwoni do mnie wujek z Ameryki

Wiecie, gadka-szmatka. Jak tam, czy zdrowi, czy żyjemy. Akurat byłem w szpitalu, więc trochę porozmawialiśmy o kwestiach zdrowotnych. A potem? Potem zeszło na QAnon i na temat tuneli – więzień, gdzie przetrzymuje się dzieci po to, by na nich uprawiać dzikie praktyki seksualne. Ponadto, pozyskuje się z nich adrenochrom – mający działanie psychoaktywne, tu do praktyk „rytualnych”. Pod ziemią toczy się wojna o przywództwo nad światem, Demokraci są winni temu całemu bajzlowi. Koronawirus to natomiast pretekst do tego, aby pozamykać ludzi w domach i prowadzić szerzej zakrojone działania zbrojne.