To, że nie mamy co narzekać na ceny dostępu do usług naszych operatorów komórkowych w porównaniu z innymi krajami (również z naszymi południowymi sąsiadami), wiemy już od dawna. Teraz okazuje się, że coraz lepiej wypadamy tu pod względem prędkości sieci mobilnych.

RFBENCHMARK podsumował badania jakości i szybkości sieci mobilnych we wszystkich krajach Europy i przynajmniej w tym najważniejszym parametrze, czyli przy prędkości pobierania danych znaleźliśmy się na 4 miejscu, tuż za podium, ale i tak dobrze to wygląda.

Średnia szybkość pobierania danych w Europie

Najszybszy internet mobilny przy pobieranych danych jest we Francji – 19,9 Mb/s, na drugim miejscu znalazła się Austria 19,8 Mb/s, a podium zamyka Portugalia 19,3 Mb/s. Polska na 4 miejscu ze średnią prędkością na poziomie 19,2 Mb/s.

Największa szybkość pobierania danych w Europie Kraj Prędkość Francja 19,9 Mb/s Austria 19,8 Mb/s Portugalia 19,3 Mb/s Najniższa szybkość pobierania danych w Europie Kraj Prędkość Ukraina 9,7 Mb/s Macedonia 10,4 Mb/s Rosja 11,5 Mb/s

Po przeciwnym biegunie z najwolniejszym internetem mamy 3 kraje – Ukraina: 9,7 Mb/s, Macedonia: 10,4 Mb/s i Rosja: 11,5 Mb/s.

Średnia szybkość wysyłanych danych w Europie

Nieco inaczej wygląda podium w przypadku prędkości wysyłanych danych, no i też mamy tu odleglejszą pozycję Polski w tym zestawieniu. Tylko Austria ponownie pojawia się na czołowym miejscu w tym parametrze, z wynikiem 10,2 Mb/s zajęła ponownie drugie miejsce, na pierwszym mamy Hiszpanię – 10,3 Mb/s, a na trzecim Holandię 10,1 Mb/s.

Największa szybkość wysyłanych danych w Europie Kraj Prędkość Hiszpania 10,3 Mb/s Austria 10,2 Mb/s Holandia 10,1 Mb/s Najniższa szybkość wysyłanych danych w Europie Kraj Prędkość Ukraina 3,4 Mb/s Macedonia 3,5 Mb/s Azerbejdżan 4,8 Mb/s

Polska zajęła tu 7 miejsce razem z Danią z wynikiem 8,5 Mb/s, poza pierwszą trójką szybszy internet przy wysyłanych danych jest w Belgii – 9,8 Mb/s, we Włoszech – 8,8 Mb/s i Wielkiej Brytanii – 8,7 Mb/s.

W przypadku dolnej strony zestawienia, ponownie okupują go Ukraina, Macedonia i Rosja.

Średnia wartość ping w Europie

Ostatni z mierzonych parametrów, czyli ping najniższy był na Łotwie – 59 ms, dalej mamy Norwegię – 61 ms i Wielką Brytanię – 62 ms. Polska z wartością 69 ms znalazła się tu na 12 miejscu, razem z Holandią, Belgią i Irlandią.

Najwyższa wartość ping w Europie Kraj Prędkość Łotwa 59 ms Norwegia 61 ms Wielka Brytania 62 ms Najniższa wartość ping w Europie Kraj Prędkość Ukraina 100 ms Azerbejdżan 98 ms Rosja 92 ms

Na końcu zestawienia znowu uplasowały się takie kraje jak Ukraina, Azerbejdżan i Rosja.

Najszybszy internet mobilny w Polsce

Na koniec, dla przypomnienia sprawdźmy, jak na wynik Polski złożyły się wyniki poszczególnych operatorów w Polsce.

Dla pomiarów w zasięgu technologii LTE:

Rfbenchmark – Podsumowanie 2019/LTE Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 26,09 Mbps 11,37 Mbps 38,69 ms Orange 25,33 Mbps 12,49 Mbps 37,90 ms Play 24,14 Mbps 10,92 Mbps 40,74 ms Plus 20,66 Mbps 11,29 Mbps 43,50 ms



Dla pomiarów w zasięgu technologii 3G:

Rfbenchmark – Podsumowanie 2019/3G Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 4,97 Mbps 2,27 Mbps 62,82 ms Orange 4,36 Mbps 2,32 Mbps 59,12 ms Play 3,29 Mbps 1,31 Mbps 67,61 ms Plus 3,18 Mbps 2,01 Mbps 67,42 ms



Źródło: RFBENCHMARK.