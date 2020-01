Przez cały ubiegły rok śledziliśmy na zmianę, co ciekawsze miesięczne podsumowania dwóch konkurencyjnych narzędzi do pomiarów jakości i prędkości sieci mobilnych - SpeedTest i RFBENCHMARK. Ten pierwszy serwis podzielił się już swoim podsumowaniem 2019 roku 3 dni temu, teraz czas na RFBENCHMARK.

Z podsumowaniem 2019 roku SpeedTest możecie się zapoznać w tym tekście Który operator w Polsce miał najszybszy internet stacjonarny, a który mobilny w 2019 roku?, odnoszący się do pomiarów prędkości, zarówno internetu stacjonarnego, jak i mobilnego. Dla przypomnienia zostawię tutaj tylko główną tabelkę.

SpeedTest – Podsumowanie 2019 Pobieranie Wysyłanie Liczba testów T-Mobile 22,69 Mbit/s 8,11 Mbit/s 347450 Orange 21,84 Mbit/s 8,35 Mbit/s 477668 Play 21,81 Mbit/s 6,81 Mbit/s 635924 Plus 16,72 Mbit/s 7,36 Mbit/s 437953



RFBENCHMARK generuje tylko rankingi jakości i prędkości sieci mobilnych, to dla odmiany i z ciekawości sprawdzimy jak to wyglądało w 2019 roku w rozbiciu na pomiary w zasięgu 4G i 3G.

Internet mobilny LTE w Polsce w 2019 roku

Na początek zerknijmy, jak to wyglądało przez cały rok z miesiąca na miesiąc, jeśli chodzi o prędkość pobieranych danych. Największy skok zaliczył tu Plus, który z nieco ponad 15 Mb/s na początku roku zakończył go wynikiem 23 Mb/s. Pozostali operatorzy skończyli go z wynikiem powyżej 25 Mb/s.

W przypadku wysyłanych danych, najlepszy na koniec roku okazał się Orange, zresztą podobnie jak na samym jego początku, z kolei Plus z przedostatniej pozycji wypracował sobie na koniec 2019 roku pozycję drugą.

Ping to istny galimatias u wszystkich operatorów, ale to wynika ze specyfiki internetu mobilnego i dużych wahań tego parametru przy każdym pomiarze.

Przejdźmy już do konkretnych wyników liczbowych. Największą średnią prędkość przy pobieranych danych w przeciągu całego roku osiągnął T-Mobile, podobnie jak w rankingu SpeedTest. Według rankingu RFBENCHMARK była to wartość 26,09 Mb/s, na drugim miejscu Orange z wynikiem 25,33 Mb/s, Play – 24,14 Mb/s i Plus na czwartym – 20,66 Mb/s, czyli cała stawka zakończyła miniony rok w tej samej kolejności w obu rankingach.

Rfbenchmark – Podsumowanie 2019/LTE Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 26,09 Mbps 11,37 Mbps 38,69 ms Orange 25,33 Mbps 12,49 Mbps 37,90 ms Play 24,14 Mbps 10,92 Mbps 40,74 ms Plus 20,66 Mbps 11,29 Mbps 43,50 ms

O zwycięstwie T-Mobile zadecydowała zdecydowana liczba zwycięstw w poszczególnych miesiącach (najlepszy wynik osiągnęli w listopadzie – 28,4 Mb/s), łącznie wygrywali w 10 rankingach, Orange i Play z kolei odnotowali po jednym zwycięskim miesiącu. Jeśli chodzi o średnią prędkość wysyłanych danych oraz ping najlepszy wynik roczny osiągnął Orange w obu parametrach.

Internet mobilny 3G w Polsce w 2019 roku

W pomiarach w zasięgu technologii 3G wszyscy operatorzy zakończyli rok z dużym rozrzutem, najszybszy przy danych pobieranych był tu znowu T-Mobile, drugi Orange, trzeci Play i na ostatnim miejscu Plus.







Rfbenchmark – Podsumowanie 2019/3G Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping T-Mobile 4,97 Mbps 2,27 Mbps 62,82 ms Orange 4,36 Mbps 2,32 Mbps 59,12 ms Play 3,29 Mbps 1,31 Mbps 67,61 ms Plus 3,18 Mbps 2,01 Mbps 67,42 ms

Tak jak zakończyli rok 2019 w grudniu, w takiej samej kolejności średnie wartości pomiarów ukształtowały całą stawkę „wielkiej czwórki” w podsumowaniu całego roku 2019. Najszybszy internet mobilny w zasięgu 3G przy pobieranych danych miał T-Mobile – 4,97 Mb/s. Najszybszy przy wysyłanych danych był Orange – 2,32 Mb/s i najniższą średnią wartość ping miał również Orange – 59,12 ms.

Źródło: RFBENCHMARK.