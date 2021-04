Oferta na internet mobilny w Plusie

Jako pierwszy operator na taki ruch zdecydował się Plus, który to udostępnił dwa nowe plany abonamentowe na internet mobilny 5G, z limitem transferu danych 500 MB i 1 TB. Tym samym w ofercie internetu mobilnego mają już 6 planów – 4 plany bez dostępu do 5G i 2 z 5G.

Internet mobilny w Plusie/Plany Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Transfer danych w GB 30 90 120 200 500 1000 Dostęp do 5G Brak Brak Brak Brak Jest Jest Miesięczny koszt abonamentu 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 100,00 zł 200,00 zł Koszt za 1 GB 1,00 zł 0,44 zł 0,42 zł 0,35 zł 0,20 zł 0,20 zł

Jeśli chodzi o ceny w planach z dużymi limitami, choć wysokie nie można Plusowi nic zarzucić. Nie zastosował tu przelicznika za 1 GB 1:1 w ten sposób, że jeśli w planie ze 120 GB transferu danych płacimy 0,42 za 1 GB, to w planie z 1 TB zapłacimy 400 zł.

Plus na sztywno ustawił cenę 1 GB w planach z limitem powyżej 500 MB na 0,20 zł, czyli o połowę mniej. Tak więc podejrzewam, że z chwilą upowszechnienia technologii 5G te ceny nie powinny jakoś drastycznie się obniżyć. Powinniśmy się raczej przyzwyczajać do tak wysokich cen za duże transfery w internecie mobilnym.

Zwłaszcza, że staje się to normą i kolejny operator obrał podobną taktykę przy ustalaniu cen dostępu do internetu mobilnego.

Nowa oferta na internet mobilny w Play

Play ma teraz 5 planów na internet mobilny – dwa plany bez dostępu do 5G i 3 plany z 5G.

Internet mobilny w Play/Plany Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Transfer danych w GB 70 100 200 500 1000 Dostęp do 5G Brak Brak Jest Jest Jest Miesięczny koszt abonamentu 35,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 100,00 zł 200,00 zł Koszt za 1 GB 0,50 zł 0,45 zł 0,28 zł 0,20 zł 0,20 zł

Jak widać, przy zbliżonych cenach za 1 GB w tańszych planach, w przypadku limitu transferu danych 500 GB i 1 TB zastosowali identyczny przelicznik co Plus – 0,20 zł za 1 GB.

Nadzieja w pozostałej dwójce operatorów? Nie sądzę. Orange, który jako jedyny nie ma jeszcze w ofercie internetu mobilnego dostępu do 5G, największy pakiet z limitem 250 GB wycenia obecnie na 59,99 zł, co daje 0,23 zł za 1 GB. Myślę więc, że z chwilą udostępnienia 5G w Orange powstaną podobne plany z 500 GB i 1 TB z podobnym przelicznikiem co w Plusie i w Play.

Z kolei T-Mobile już idzie tym tropem. Najwyższy limit transferu danych na razie mają na poziomie 500 GB, który kosztuje 99 zł, czyli tylko złotówkę taniej niż w Plusie i w Play.

W rezultacie, aby móc komfortowo korzystać z dostępu do internetu mobilnego, bez liczenia GB w gospodarstwie domowym z dwiem do czterech osób, musimy się liczyć z opłatami miesięcznym zaczynającymi się od 100 zł. Przy większym zużyciu koszt ten się podwaja aż do 200 zł. To kilka razy więcej niż w przypadku najtańszych ofert na internet stacjonarny bez limitów transferu.

Tym samym dostęp do internetu mobilnego robi się powoli takim towarem luksusowym. Mam nadzieję jednak, że intensywny rozwój sieci światłowodów w Polsce z czasem przywróci równowagę w tej materii i z powrotem ceny te się wyrównają.