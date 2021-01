Internet mobilny+router z dostępem do 5G w Orange

Orange, jako jedyny z operatorów z „wielkiej czwórki” nie ma w ofercie na internet mobilny dostępu do 5G, nawet najdroższa oferta za 59,99 zł miesięcznie z 250 GB transferu danych nazywa się nadal Internet Domowy 4G. Orange nie ma też w sprzedaży routerów z obsługą 5G.

Możemy jednak w zasięgu sieci 5G Orange skorzystać z oferty Orange Flex za 80 zł miesięcznie z dostępem do 5G i zamówić dodatkową kartę do routera za 9 zł miesięcznie (limit transferu danych 100 GB).

A router obsługujący 5G – Huawei 5G CPE Pro 2 możemy kupić w sklepie w 30 ratach 0% po 57,97 zł.

Internet mobilny 5G w Orange Orange Flex Raty Liczba rat Razem Abonament 89,00 zł 30 2 670,00 zł Limit transferu danych 100 GB Router Huawei 5G CPE Pro 2 w sklepie na raty 0% 57,97 zł 30 1 739,10 zł Razem 4 409,10 zł

Łącznie za ten zestaw po 30 miesiącach zapłacimy 4 409,10 zł.

Internet mobilny+router z dostępem do 5G w Play

W Play możemy skorzystać już z rozsądnego limitu transferu danych – 500 GB w miesiącu, w abonamencie Play Internet 5G XL. W planie tym są już zawarte raty za router Huawei 5G CPE Pro 2 z opłatą na start 1 zł.

Internet mobilny 5G w Play Play Internet 5G XL Router na start Liczba rat Razem Abonament + Router Huawei 5G CPE Pro 2 125,00 zł 1,00 zł 24 3 001,00 zł Limit transferu danych 500 GB Razem 3 001,00 zł

Miesięczny koszt tego zestawu to 125 zł, po 24 miesiącach wyniesie nas to 3 001,00 zł. To prawie 1 400 zł różnicy w porównaniu z Orange, do tego pięć razy więcej GB i mniejszy okres spłat.

Internet mobilny+router z dostępem do 5G w Plus

Plus również ma dedykowaną ofertę na domowy internet mobilny 5G. W planie za 100 zł miesięcznie z limitem 500 GB transferu ten sam router Huawei 5G CPE Pro 2 kosztuje 1 zł na start i 24 raty po 66 zł.

Internet mobilny 5G w Plus Plus abonament Router na start Liczba rat Razem Abonament + Router Huawei 5G CPE Pro 2 166,00 zł 1,00 zł 24 3 985,00 zł Limit transferu danych 500 GB Razem 3 985,00 zł

Koszt miesięczny to 166 zł, a po 24 miesiącach zamknie się w kwocie 3 985,00 zł, czyli dużo więcej niż w Play, ale nadal taniej oraz więcej GB niż w Orange.

Internet mobilny+router z dostępem do 5G w T-Mobile

W T-Mobile nie wiedzieć czemu nie ma możliwości wybrania abonamentu z limitem 500 GB z routerem Huawei 5G CPE Pro 2. Dostępny on jest dopiero w planie z limitem 300 GB za 79 zł miesięcznie. Zapytałem przed południem o tę kwestię bezpośrednio w T-Mobile, ale do tej pory nie uzyskałem wyjaśnienia w tej sprawie.

Internet mobilny 5G w T-Mobile T-Mobile abonament Router na start Liczba rat Razem Abonament + Router Huawei 5G CPE Pro 2 79,00 zł 769,00 zł 24 2 665,00 zł Limit transferu danych 300 GB Razem 2 665,00 zł

Niemniej, w abonamencie za 79 zł na start zapłacimy za ten router 769 zł, co razem z abonamentem po 24 miesiącach zamknie się nam w kwocie 2 665,00 zł. Na tę chwilę to najtańsza więc opcja na domowy internet mobilny z 5G, choć musimy się liczyć ze sporą opłatą na start. Mamy tu też wprawdzie tylko 300 GB transferu danych, a nie 500 GB jak w Play czy w Plusie, ale jak T-Mobile odblokuje możliwość zamawiania tego routera w planie z 500 GB, koszt ten nadal powinien być najniższy. Kosztuje on bowiem tylko 20 zł więcej – 99 zł miesięcznie, a i koszt routera na start zapewne będzie tu niższy niż w tańszym planie.