Operator wprowadza do oferty na internet mobilny router 5G? Nie byłoby w tym nic dziwnego i zaskakującego, gdyby nie fakt, że to Orange, który jako jedyny operator infrastrukturalny, rok po udostępnieniu 5G nie miał jeszcze w swojej ofercie ani planu z internetem mobilnym z dostępem do 5G, ani żadnego routera 5G w sprzedaży.